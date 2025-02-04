¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥ó¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬ÀªÂ·¤¤¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Ö¥Þ¥ó¥Þ¡¦¥Ó¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¼¥º¡¦¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Þ¤È¤á
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î¥á¥Ç¥£¥Æ¥ì¡¼¥Ë¥¢¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥Þ¡¦¥Ó¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¼¥º¡¦¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×
¤³¤³¤Ï¡¢Â¼¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡È¤ªÊì¤µ¤ó¡Ê¥Þ¥ó¥Þ¡Ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ó¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¼É×¿Í¤¬±Ä¤à¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¥Ñ¥ó¤ä¥Ú¥¤¥¹¥È¥ê¡¼¤ò¡¢¥«¥×¥Á¡¼¥Î¤È°ì½ï¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¨¥¢¤ÎÀÊ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ù
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Ö¥Þ¥ó¥Þ¡¦¥Ó¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¼¥º¡¦¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×2024Ç¯Åß-2025Ç¯Áá½Õ ¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Þ¤È¤á
© Disney
¾ì½ê¡§Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¿¥á¥Ç¥£¥Æ¥ì¡¼¥Ë¥¢¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼
¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¿¥¤¥×¡§¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹
ºÂÀÊ¿ô¡§Ìó150ÀÊ
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î¥á¥Ç¥£¥Æ¥ì¡¼¥Ë¥¢¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥Þ¡¦¥Ó¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¼¥º¡¦¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×
¡Ö¥Þ¥ó¥Þ¡¦¥Ó¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¼¥º¡¦¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¤Ï¥Ó¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¼É×¿Í¤¬±Ä¤à¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Ç¡¢Å¹Æâ¤Ë¤Ï¹á¤êË¤«¤Ê¥Ñ¥ó¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
© Disney
Ìó150ÀÊ¤Î³«ÊüÅª¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥¨¥¢¤ÎÀÊ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¥Ñ¥ó¤ÏÀäÉÊ¡ª
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Þ¥ó¥Þ¡¦¥Ó¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¼¥º¡¦¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥Ñ¥ó
¥ß¥Ã¥¡¼¥·¥§¥¤¥×¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥ó¤«¤é¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ñ¥ó¤Þ¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥Þ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥»¥Ã¥È
© Disney
²Á³Ê¡§¡Ú¥»¥Ã¥È¡Û1,150±ß¡¢¡ÚÃ±ÉÊ¡Û870±ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§2024Ç¯4·î1Æü¡Á¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¥µ¥ó¥É¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹
¢¨¥×¥é¥¹240±ß¤Ç¥»¥Ã¥È¤Î¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¡¼¥Ò¡¼¥¿¥Ô¥ª¥«¥é¥Æ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¥Ó¡¼¥Õ¡¢¥Á¥¥ó¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¥µ¥ó¥É¡£
¤â¤Á¤â¤ÁÀ¸ÃÏ¤Î¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥Õ¤ä¥Á¥¥ó¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤Ê¶ñºà¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥µ¥ó¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î»ÀÌ£¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡ª
© Disney
¡Ö¥Þ¥ó¥Þ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥»¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥¹1,300±ß¤Ç¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥é¥ó¥Á¥±¡¼¥¹¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¤òÉÕ¤±¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï1²ó¤Î²ñ·×¤Ç¤Ò¤È¤ê3¤Ä¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹
¢¨¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢Ã±ÉÊ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¥Þ¥¤¥¯¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡Ê¥¯¥ê¡¼¥àÆþ¤ê¡Ë
© Disney / Pixar
© Disney
²Á³Ê¡§500±ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§2022Ç¯11·î1Æü¡Á
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥¤¥ó¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Þ¥¤¥¯¡¦¥ï¥¾¥¦¥¹¥¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡£
¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤â¤¢¤ëÂç¤¤Ê¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡ù
Ãæ¤Ë¤ÏÇ»¸ü¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¡Ê¥Á¡¼¥º¡õ¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£¡Ë
²Á³Ê¡§800±ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§2023Ç¯9·î1Æü¡Á
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤«¤¿¤Á¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ë¡¢Ãæ¤Ë¤ÏµíÆù¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Ç¡¢¥Á¡¼¥º¤ä¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹á¤ê¤â¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ù
¥Á¥¥ó¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å
© Disney
²Á³Ê¡§360±ß
¥ß¥Ä¥Þ¥ë¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¥·¥§¥¤¥×¤¬²Ä°¦¤¤¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡£
¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Á¥¥ó¤ä¥È¥Þ¥È¤Ê¤É¤Î¶ñºà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡ª
¥¯¥¤¥Ë¡¼¥¢¥Þ¥ó¡Ê¥³¡¼¥Ò¡¼É÷Ì£¡Ë
© Disney
²Á³Ê¡§800±ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î1Æü¡Á
¥ß¥Ã¥¡¼¥·¥§¥¤¥×¤Î¥¯¥¤¥Ë¡¼¥¢¥Þ¥ó¡£
É½ÌÌ¤Ë¤Ï¥«¥é¥á¥ë¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼É÷Ì£¤Ç¹á¤ê¤âÎÉ¤¯¡¢¤¢¤È¤ò¤Ò¤¯ÈþÌ£¤·¤µ¡ù
¥ª¡¼¥±¥ó¤Î¥Õ¥Ã¥Õ¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥É¡Ê¥«¥ë¥À¥â¥ó¡õ¥ß¡¼¥È¡Ë
© Disney
²Á³Ê¡§850±ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î21Æü¡Á2025Ç¯3·î16Æü
¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë»³¾®²°¤ÎÅ¹¼ç¡Ö¥ª¡¼¥±¥ó¡×¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥Ö¥ì¥Ã¥É¡£
ËÌ²¤Ì¾Êª¤Î¡É¥«¥ë¥À¥â¥ó¥í¡¼¥ë¡É¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿¥ß¡¼¥È¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤Ë¥ê¥ó¥´¥ó¥Ù¥ê¡¼¤Î¥¸¥ã¥à¤È¥«¥ë¥À¥â¥ó¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥µ¥¤¥É
¥Ñ¥ó¤Ë¹ç¤¦¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â¡ý
¥³¡¼¥ó¥Á¥ã¥¦¥À¡¼
© Disney
²Á³Ê¡§370±ß
²¹¤«¤¤¥³¡¼¥ó¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¡£
¤³¤Ã¤¯¤êÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡ù
¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Ï¥ê¥Ã¥µ¥½¡¼¥¹
© Disney
²Á³Ê¡§110±ß
¢¨Ì£¤ÎÊÑ²½¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹
¢¨¿ÉÌ£¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
¥¯¥ß¥ó¤ä¥³¥ê¥¢¥ó¥À¡¼Åù¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¡¢ ¥È¥Þ¥È¤ä¥Ñ¥×¥ê¥«Åù¤ÎÌîºÚ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡Ö¤¦¤Þ¿É¡×¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Ï¥ê¥Ã¥µ¥½¡¼¥¹¡£
¤ª¹¥¤ß¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÉÕ¤±¤Æ¡¢Ì£¤ÎÊÑ²½¤ò¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ëËâË¡¤Î¥½¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥·¥å¥ê¥ó¥×¥½¡¼¥¹
© Disney
²Á³Ê¡§110±ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§2024Ç¯9·î1Æü¡Á
¢¨Ì£¤ÎÊÑ²½¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹
¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¥á¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥·¥å¥ê¥ó¥×¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥·¥å¥ê¥ó¥×¥½¡¼¥¹¡£
¤ª¹¥¤ß¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÉÕ¤±¤ë¤È¡¢Ì£¤ÎÊÑ²½¤ò¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾
¡Ö¥Þ¥ó¥Þ¡¦¥Ó¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¼¥º¡¦¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Ç¥¶¡¼¥È¤ä¥ß¥Ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥ß¥Ã¥¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¥±¡¼¥¡Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡Ë
© Disney
²Á³Ê¡§400±ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§2024Ç¯9·î4Æü¡Á
¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤Î¤ª´é¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥«¥¹¥Æ¥é¥±¡¼¥¡£
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î¹á¤ê¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¸ýÅö¤¿¤ê¤â¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤¹¡ª
¥Ð¥Ë¥é¥à¡¼¥¹¡õ¥¢¥Ã¥×¥ë¡¦¥½¡¼¥À¥¼¥ê¡¼
© Disney
²Á³Ê¡§¡ÚÃ±ÉÊ¡Û550±ß¡¢¡Ú¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¡Û1,200±ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î14Æü¡Á2025Ç¯4·î6Æü
¢¨¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢ÉÕ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï1²ó¤Î²ñ·×¤Ç¤Ò¤È¤ê1¤Ä¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹
ÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤âÈþ¤·¤¤¥Ð¥Ë¥é¥à¡¼¥¹¡õ¥¢¥Ã¥×¥ë¡¦¥½¡¼¥À¥¼¥ê¡¼¡£
´Å¤¤¥Ð¥Ë¥é¥à¡¼¥¹¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡¦¥½¡¼¥À¥¼¥ê¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤¹¡ù
¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥±¡¼¥
© Disney
²Á³Ê¡§¡ÚÃ±ÉÊ¡Û550±ß¡¢¡Ú¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥×¥ì¡¼¥ÈÉÕ¤¡Û1,200±ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î14Æü¡Á2025Ç¯4·î6Æü
¢¨¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢ÉÕ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï1²ó¤Î²ñ·×¤Ç¤Ò¤È¤ê1¤Ä¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹
¿©´¶¤ÎÎÉ¤¤¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥±¡¼¥¡£
À¸ÃÏ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È·Ú¤¯¡¢Í¥¤·¤¤¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç¤¹¡ý
¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¿¥Ã¥Á¤Î¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥ß¥Ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¡Ê¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡Ë
© Disney
²Á³Ê¡§1,100±ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î26Æü¡Á2025Ç¯3·î31Æü
¢¨¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢ÉÕ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï1²ó¤Î²ñ·×¤Ç¤Ò¤È¤ê3¤Ä¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹
¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¡£
¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡×¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¤â¤Õ¤â¤Õ¤Î¤ª¿¬¤ÈÂ¤¬¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤È½Ð¤¿¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤É÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤¤¡ª
¥«¥é¥Õ¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥ß¥Ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë
© Disney
²Á³Ê¡§1,200±ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î26Æü¡Á2025Ç¯3·î31Æü
¢¨¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢ÉÕ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï1²ó¤Î²ñ·×¤Ç¤Ò¤È¤ê3¤Ä¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹
¤¢¤Õ¤ì¤ë¼«Á³¤ÈËâË¡¤ÎÀô¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊËÜ¤Î·Á¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÎÂêºà¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡×¤ä¡Ö¥¢¥Ê¡×¤È¡Ö¥¨¥ë¥µ¡×¤½¤·¤Æ¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥ß¥Ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¡Ê¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¡Ë
© Disney
²Á³Ê¡§1,300±ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î26Æü¡Á2025Ç¯3·î31Æü
¢¨¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢ÉÕ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï1²ó¤Î²ñ·×¤Ç¤Ò¤È¤ê3¤Ä¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹
¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥§¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ß¥Ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤ª²Û»Ò¤òÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ö¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡ª
¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯
¥ß¥ë¥¯¡Ê»æ¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¡¡190±ß¥ß¥ë¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ê»æ¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¡¡190±ß¥¢¥Ã¥×¥ë¥¸¥å¡¼¥¹¡Ê»æ¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¡¡190±ß¥«¥×¥Á¡¼¥Î¡¡360±ß¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡¡360±ß¥³¡¼¥Ò¡¼¡¡360±ß¹ÈÃã¡¡360±ß¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡¡360±ß¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡¡360±ß¥³¡¼¥Ò¡¼¥¿¥Ô¥ª¥«¥é¥Æ
© Disney
²Á³Ê¡§600±ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§2023Ç¯2·î21Æü¡Á
¥â¥Á¥â¥Á¿©´¶¤Î¥¿¥Ô¥ª¥«¤¬Æþ¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¥¿¥Ô¥ª¥«¥é¥Æ¡£
¥¿¥Ô¥ª¥«¤ÎÂ¾¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥¼¥ê¡¼¤âÆþ¤Ã¤¿ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤1ÇÕ¤Ç¤¹¡ù
© Disney
¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¥¿¥Ô¥ª¥«¥é¥Æ¡×¤Ë¥×¥é¥¹1,800±ß¤Ç¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
© Disney
¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¡×¤ä¡Ö¥¨¥ë¥µ¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ù
© Disney
Æ±¤¸¤¯¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¥¿¥Ô¥ª¥«¥é¥Æ¡×¤Ë¥×¥é¥¹1,400±ß¤Ç¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¥»¥Ã¥È¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡ª
¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡¢¥Þ¥É¥é¡¼¡¢¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î3ÅÀ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¤Î¥á¥Ë¥å¡¼1¤Ä¤Ë¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¤ò1¤ÄÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¢¨¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¤òÉÕ¤±¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï1²ó¤Î²ñ·×¤Ç¤Ò¤È¤ê1¤Ä¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹
¢¨¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢Ã±ÉÊ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¡¡250±ß¥¥ê¥ó À¸Ãã¡¡250±ß¥¥ê¥óÅ·Á³¿å¡¡200±ß
¥Ñ¥ó¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Ö¥Þ¥ó¥Þ¡¦¥Ó¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¼¥º¡¦¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥ó¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬ÀªÂ·¤¤¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Ö¥Þ¥ó¥Þ¡¦¥Ó¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¼¥º¡¦¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Þ¤È¤á appeared first on Dtimes.