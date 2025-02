東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーにある「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」

ここは、村人たちから“お母さん(マンマ)”と呼ばれて親しまれている、ビスコッティー夫人が営むパン屋さんです。

さまざまな種類のパンやペイストリーを、カプチーノと一緒に心地よいオープンエアの席でいただくことができます☆

東京ディズニーシー「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」2024年冬-2025年早春 グランドメニューまとめ

© Disney

場所:東京ディズニーシー/メディテレーニアンハーバー

サービスタイプ:カウンターサービス

座席数:約150席

東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーに位置する「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」

「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」はビスコッティー夫人が営むパン屋さんで、店内には香り豊かなパンがずらりと並んでいます。

© Disney

約150席の開放的なオープンエアの席でいただくパンは絶品!

今回はそんな「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」のグランドメニューを紹介していきます☆

パン

ミッキーシェイプのかわいいパンから、本格的なパンまで揃っています。

マンマのおすすめセット

© Disney

価格:【セット】1,150円、【単品】870円

提供期間:2024年4月1日〜

フォカッチャサンドソフトドリンクのチョイス

※プラス240円でセットのソフトドリンクをコーヒータピオカラテに変えることができます

ビーフ、チキン、オレンジが入ったフォカッチャサンド。

もちもち生地のフォカッチャの中には、ビーフやチキンなどの大きな具材がたっぷりとサンドされています。

オレンジの酸味が爽やかなアクセントに!

© Disney

「マンマのおすすめセット」には、プラス1,300円で『塔の上のラプンツェル』デザインのスーベニアランチケースを付けることができます。

※スーベニアを付けたメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

※スーベニア単品で購入することはできません

マイクメロンパン(クリーム入り)

© Disney / Pixar

© Disney

価格:500円

提供期間:2022年11月1日〜

ディズニー&ピクサー『モンスターズ・インク』シリーズに登場する人気キャラクター「マイク・ワゾウスキ」をモチーフにしたメロンパン。

トレードマークでもある大きなひとつ目がとってもチャーミング☆

中には濃厚なクリームも入っています。

ビーフパイ(チーズ&トリュフ風味)

価格:800円

提供期間:2023年9月1日〜

ユニークなかたちのビーフパイ。

サクサクのパイ生地に、中には牛肉がぎっしりと詰まっています。

食べ応え抜群で、チーズやトリュフの香りも口の中に広がります☆

チキンマヨネーズデニッシュ

© Disney

価格:360円

ミツマルのミッキーシェイプが可愛いデニッシュ。

コクのあるマヨネーズをベースに、チキンやトマトなどの具材が入っています。

マヨネーズが合わさることでマイルドな味わいに!

クイニーアマン(コーヒー風味)

© Disney

価格:800円

提供期間:2024年10月1日〜

ミッキーシェイプのクイニーアマン。

表面にはカラメルがかかり、パリパリとした食感が楽しめます。

コーヒー風味で香りも良く、あとをひく美味しさ☆

オーケンのフッフーブレッド(カルダモン&ミート)

© Disney

価格:850円

提供期間:2025年1月21日〜2025年3月16日

『アナと雪の女王』に登場する山小屋の店主「オーケン」が考案したブレッド。

北欧名物の”カルダモンロール”をアレンジしたブレッドで、スパイスの効いたミートフィリングにリンゴンベリーのジャムとカルダモンがアクセントになっています!

サイド

パンに合うサイドメニューも充実◎

コーンチャウダー

© Disney

価格:370円

温かいコーンチャウダー。

こっくり濃厚な味わいです☆

スパイシーハリッサソース

© Disney

価格:110円

※味の変化が楽しめます

※辛味が苦手な方はご注意ください

クミンやコリアンダー等のスパイスと、 トマトやパプリカ等の野菜をブレンドした「うま辛」な味わいが特徴のスパイシーハリッサソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

ガーリックシュリンプソース

© Disney

価格:110円

提供期間:2024年9月1日〜

※味の変化が楽しめます

ハワイアングルメのガーリックシュリンプを再現したガーリックシュリンプソース。

お好みのメニューに付けると、味の変化を驚きとともに楽しめます。

その他

「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」では、その他にもデザートやミニスナックケースなどが提供されています☆

ミッキーカステラケーキ(ストロベリー)

© Disney

価格:400円

提供期間:2024年9月4日〜

「ミッキーマウス」のお顔がデザインされたカステラケーキ。

甘酸っぱいストロベリーの香りが口の中に広がり、口当たりもなめらかです!

バニラムース&アップル・ソーダゼリー

© Disney

価格:【単品】550円、【スーベニアカップ付き】1,200円

提供期間:2025年1月14日〜2025年4月6日

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます

層になっていて見た目も美しいバニラムース&アップル・ソーダゼリー。

甘いバニラムースに爽やかなアップル・ソーダゼリーの組み合わせが絶妙です☆

スーベニアカップは『塔の上のラプンツェル』デザインになっています。

アーモンドケーキ

© Disney

価格:【単品】550円、【スーベニアプレート付き】1,200円

提供期間:2025年1月14日〜2025年4月6日

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます

食感の良いアーモンドがアクセントのアーモンドケーキ。

生地はしっとりと軽く、優しい口当たりです◎

スーベニアプレートは、デフォルメタッチの『アナと雪の女王』デザイン。

カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き(ドナルドダック)

© Disney

価格:1,100円

提供期間:2024年12月26日〜2025年3月31日

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

「ドナルドダック」モチーフのミニスナックケース。

「ドナルドダック」のチャームポイントでもあるもふもふのお尻と足がひょっこりと出た、カプセルトイ風のデザインが楽しい!

カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き(ファンタジースプリングス)

© Disney

価格:1,200円

提供期間:2024年12月26日〜2025年3月31日

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

あふれる自然と魔法の泉、そしてファンタジースプリングスで出会えるキャラクターがデザインされたミニスナックケース。

おしゃれな本の形で、中にはファンタジースプリングスのエリアの題材となった作品の主人公「ピーター・パン」や「アナ」と「エルサ」そして「ラプンツェル」たちの姿が描かれています。

カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き(スウィーツ)

© Disney

価格:1,300円

提供期間:2024年12月26日〜2025年3月31日

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

パークでおなじみのスウィーツをトッピングしたパフェデザインのミニスナックケース。

カラフルなお菓子を入れて持ち運ぶのにぴったりです!

ソフトドリンク

ミルク(紙パック) 190円ミルクコーヒー(紙パック) 190円アップルジュース(紙パック) 190円カプチーノ 360円カフェラテ 360円コーヒー 360円紅茶 360円アイスカフェラテ 360円アイスコーヒー 360円コーヒータピオカラテ

© Disney

価格:600円

提供期間:2023年2月21日〜

モチモチ食感のタピオカが入ったコーヒータピオカラテ。

タピオカの他にコーヒーゼリーも入った満足度の高い1杯です☆

© Disney

「コーヒータピオカラテ」にプラス1,800円で『アナと雪の女王』デザインのスーベニアタンブラーを付けることもできます。

© Disney

タンブラーには「アナ」や「エルサ」がデザインされ、いつもとは違うタッチで表現されているのもポイントです☆

© Disney

同じく「コーヒータピオカラテ」にプラス1,400円で『塔の上のラプンツェル』デザインのスーベニアタンブラーセットを付けることも可能!

タンブラー、マドラー、コースターの3点がセットになっています。

※対象のメニュー1つにスーベニアを1つ付けることができます

※スーベニアを付けたメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます

※スーベニア単品で購入することはできません

ペットボトル

アクエリアス 250円キリン 生茶 250円キリン天然水 200円

パンやドリンク、デザートなど豊富なラインナップ。

東京ディズニーシー「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」グランドメニューの紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post かわいいパンやデザートが勢揃い!東京ディズニーシー「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」グランドメニューまとめ appeared first on Dtimes.