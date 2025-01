Prime Video(プライムビデオ)は、2024年に配信された作品の中から、配信開始後4週間に最も視聴された、英語圏以外の国で作られたオリジナル作品のトップ10を発表した。

©2024 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.

日本の作品では、大ヒットゲーム「龍が如く」シリーズをもとに、オリジナル脚本で製作されたAmazonのオリジナルドラマ「龍が如く ~Beyond the Game~」が10位にランクインした。

2024 年に Prime Video で配信開始された非英語圏のインターナショナル・オリジナル作品トップ 10 順位 作品名(国/配信開始月) 1 「君の過ち」(スペイン・映画/2024 年 12 月配信) 2 「アポカリプス Z ~終末の始まり~」(スペイン・映画/2024 年 10 月配信) 3 「マクストン・ホール~私たちをつなぐ世界~」(ドイツ・ドラマ/2024 年 5 月配信) 4 「シタデル ディアナ」(イタリ・アドラマ/2024 年 10 月配信) 5 「シタデル ハニー バニー」(インド・ドラマ/2024 年 11 月配信) 6 「レッド・クイーン」(スペイン・ドラマ/2024 年 2 月配信) 7 「私の夫と結婚して」(韓国・ドラマ/2024 年 1 月配信) 8 「損するのは嫌だから」(韓国・ドラマ/2024 年 8 月配信) 9 「ベティ ~新たなる日々~」(コロンビア・ドラマ/2024 年 8 月配信) 10 「龍が如く ~Beyond The Game~」(日本・ドラマ/2024 年 10 月配信)

スペイン語のオリジナル作品が世界的に視聴者を獲得し、「君の過ち」が最も視聴されたオリジナル作品となった。ほかにも、黙示録的アクションスリラー映画「アポカリプス Z ~終末の始まり~」や、大ヒットスリラーをドラマ化した「レッド・クイーン」がランクインしている。

ヤングアダルト向けの作品も上位にランクインし、日本でも人気となった韓国ドラマ「私の夫と結婚して」が7位、「損するのは嫌だから」が8位となった。

©Amazon MGM Studios

© Studio Dragon by CJ ENM

また、「ミルザープル ~抗争の街~」シーズン3が、インドのPrime Videoで史上最多視聴数を、ドラマ「【推しの子】」が、日本のAmazonオリジナル作品で配信後30日間における歴代1位の国内視聴数を記録した。そのほか、メキシコで史上最多視聴数を記録したドラマ「誰が彼を殺したか?」、ブラジルで最も視聴されたオリジナル映画「パーク・マニアック ~歪んだ願望~」などが世界的にヒットした。

2025年には、日本の映画「Broken Rage」や、韓国のドラマ「ニュートピア」などのインターナショナル・オリジナル作品が配信される予定。

2025年に配信開始するインターナショナル・オリジナル作品 ドラマ 『ニュートピア』(英題:Newtopia/韓国・ドラマ/2月7日配信予定) 『Carjackers(原題)』(フランス・ドラマ) 『Superboys of Malegaon(原題)』(インド・ドラマ) 『Tremembé(原題) 』(ブラジル・ドラマ) 『FACEOFF: Inside the NHL (原題)』シーズン2(カナダ・ドラマ) 映画 『俺の過ち:ロンドン編(原題:My Fault: London/イギリス・映画/2月13日配信予定) 『Broken Rage』 (日本・映画/2月14日配信予定) 『Dímelo Bajito (‘Tell Me Softly’)(原題)』(スペイン・映画) 『Viaje De Fin De Curso: Mallorca(原題)』(スペイン・映画)