スクエニ、ダウンロード版セール「ULTIMATE SALE」2月12日まで開催「STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN」が50%OFF
期間：1月29日～2月12日
※タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がある
スクウェア・エニックスは、ニンテンドーe ショップ/マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルのセール「ULTIMATE SALE」を2月12日まで開催する。ただし、タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がある。
本セールでは、「STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN」（PS5/PS4）が50％OFFとなるほか、「スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE」（PS5/PS4）は60%OFF、「THE LAST REMNANT Remastered」（PS4/Nintendo Switch）は60%OFF、「いけにえと雪のセツナ」（PS4/Nintendo Switch）は70%OFFとなるなど、お得に購入できる。
なお、購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上購入していただきたい。
対象タイトル（一部）
「STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN」
対応機種：PS5/PS4
割引率：50%OFF！
「スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE」
対応機種：PS5/PS4
割引率：60%OFF！
「新すばらしきこのせかい」
対応機種：PS4/Nintendo Switch
割引率：60%OFF！
「THE LAST REMNANT Remastered」
対応機種：PS4/Nintendo Switch
割引率：60%OFF！
「いけにえと雪のセツナ」
対応機種：PS4/Nintendo Switch
割引率：70%OFF！
「Voice of Cards ドラゴンの島」
対応機種：PS4/Nintendo Switch
割引率：60%OFF！
「STAR OCEAN -First Departure R-」
対応機種：PS4/Nintendo Switch
割引率：70%OFF！
「Star Ocean2 セカンドエヴォリューション ダウンロード版」
対応機種：PS4
割引率：70%OFF！
「スターオーシャン3 Till the End of Time ディレクターズカット」
対応機種：PS4
割引率：70%OFF！
「STAR OCEAN 4 - THE LAST HOPE - 4K & Full HD Remaster」
対応機種：PS4
割引率：70%OFF！
「STAR OCEAN5 -Integrity and Faithlessness-」
対応機種：PS4
割引率：70%OFF！
「The Diofield Cronicle」
対応機種：PS5/PS4/Nintendo Switch
割引率：60%OFF！
全参加タイトルや販売価格は、対象タイトル一覧掲載ページ及びニンテンドーeショップ/マイニンテンドーストア、PS Storeにて確認できる。
□対象タイトル一覧掲載ページ
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