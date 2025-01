【ULTIMATE SALE】期間:1月29日~2月12日※タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がある

スクウェア・エニックスは、ニンテンドーe ショップ/マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルのセール「ULTIMATE SALE」を2月12日まで開催する。ただし、タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がある。

本セールでは、「STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN」(PS5/PS4)が50%OFFとなるほか、「スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE」(PS5/PS4)は60%OFF、「THE LAST REMNANT Remastered」(PS4/Nintendo Switch)は60%OFF、「いけにえと雪のセツナ」(PS4/Nintendo Switch)は70%OFFとなるなど、お得に購入できる。

なお、購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上購入していただきたい。

対象タイトル(一部)

「STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN」

対応機種:PS5/PS4

割引率:50%OFF!

「スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE」

対応機種:PS5/PS4

割引率:60%OFF!

「新すばらしきこのせかい」

対応機種:PS4/Nintendo Switch

割引率:60%OFF!

「THE LAST REMNANT Remastered」

対応機種:PS4/Nintendo Switch

割引率:60%OFF!

「いけにえと雪のセツナ」

対応機種:PS4/Nintendo Switch

割引率:70%OFF!

「Voice of Cards ドラゴンの島」

対応機種:PS4/Nintendo Switch

割引率:60%OFF!

「STAR OCEAN -First Departure R-」

対応機種:PS4/Nintendo Switch

割引率:70%OFF!

「Star Ocean2 セカンドエヴォリューション ダウンロード版」

対応機種:PS4

割引率:70%OFF!

「スターオーシャン3 Till the End of Time ディレクターズカット」

対応機種:PS4

割引率:70%OFF!

「STAR OCEAN 4 - THE LAST HOPE - 4K & Full HD Remaster」

対応機種:PS4

割引率:70%OFF!

「STAR OCEAN5 -Integrity and Faithlessness-」

対応機種:PS4

割引率:70%OFF!

「The Diofield Cronicle」

対応機種:PS5/PS4/Nintendo Switch

割引率:60%OFF!

全参加タイトルや販売価格は、対象タイトル一覧掲載ページ及びニンテンドーeショップ/マイニンテンドーストア、PS Storeにて確認できる。

□対象タイトル一覧掲載ページ

