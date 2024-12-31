¡Ø°ì¿ÍÊë¤é¤·¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¤ò»ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Ã±¿È¼Ô¤¬Ç¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤Ê¤é¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤5¤Ä¤Î¤³¤È
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤âÇ¤ò»ô¤¨¤ë¡©¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÇÇ¤ò»ô¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ»ô¤¦³Ð¸ç¤¬¤¢¤ì¤Ð²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¤ò»ô¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È
Ç¤ò»ô¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ºÇ¤ÏÈó¾ï¤ËÌþ¤·¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¡¢¿´¤Î·ò¹¯¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¹¬Ê¡¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¡¢¸ÉÆÈ´¶¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¤Ï»¶Êâ¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ä³°½Ð¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ç¤âÈæ³ÓÅª»ô¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
Ç¤ò»ô¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢·ÐºÑÅªÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢¿©Èñ¤ä¥È¥¤¥ì¤Îº½¡¢°åÎÅÈñ¤Ê¤É¤¬Äê´üÅª¤Ë¤«¤«¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÉÂµ¤¤ä²ø²æ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼£ÎÅÈñ¤Ï¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Éô²°¤ÎÂ»½ý¤ä±ø¤ì¤â¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÞ¤È¤®¤Ë¤è¤ëÊÉ¤ä²È¶ñ¤Î½ý¡¢È´¤±ÌÓ¤ä¥È¥¤¥ì¤Î½¤¤¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÇÇ¤ò»ô¤¦ºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È5¤Ä
Ç¤Ï¼ê¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥Ú¥Ã¥È¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¸¤Êª¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤ä¥±¥¢¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ç¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ëÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¤Î·ò¹¯¤ä°ÂÁ´¡¢Æü¾ï¤Î¥±¥¢¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.Ç¤ÎÎ±¼éÈÖ»þ´Ö¤ÏÂç¾æÉ×¡©
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÇÇ¤ò»ô¤¦¾ì¹ç¡¢Î±¼éÈÖ¤Î»þ´Ö¤¬Âç¾æÉ×¤«¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À®Ç¤Ê¤é8～12»þ´ÖÄøÅÙ¤ÎÎ±¼éÈÖ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©»ö¤ä¿å¡¢¥È¥¤¥ì¤Î½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Âà¶þ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Î±¼éÈÖ¥«¥á¥é¤Ç¸«¼é¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤ÂÐºö¤Ç¤¹¡£
1Æü°Ê¾å²È¤ò¶õ¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Í§¿Í¤ä¥Ú¥Ã¥È¥·¥Ã¥¿ー¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹©É×¼¡Âè¤ÇÇ¤¬²÷Å¬¤ËÎ±¼éÈÖ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2.·ÐºÑÅªÉéÃ´¤òÍý²ò¤·¤è¤¦
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÇÇ¤ò»ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£½é´üÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢¾ùÅÏ¡¦¹ØÆþÈñÍÑ¤äÇÍÑ¥°¥Ã¥º¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¹ç·×5～20Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
·î¡¹¤Î°Ý»ýÈñ¤Ï¡¢±Â¤ä¥È¥¤¥ìÍÑÉÊ¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤Ç5,000～10,000±ßÄøÅÙ¡£ÆÍÈ¯Åª¤Ê°åÎÅÈñ¤ËÈ÷¤¨¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¡Ê·î1,000～3,000±ß¡Ë¤Ø¤Î²ÃÆþ¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.¥Ú¥Ã¥È²Ä¤ÎÊª·ïÁª¤Ó
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥È²Ä¤ÎÊª·ï¤Ë½»¤à¤³¤È¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤Ç¤¹¡£Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÇ¡Ê¸¤¡Ë¤Î¤ß²Ä¡×¡ÖÆ¬¿ôÀ©¸Â¤¢¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¤ÎÄÞ¤È¤®¤äÌÄ¤À¼¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÊÉ¤ä¾²¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¹©É×¤ä¡¢ËÉ²»ÂÐºö¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°ú¤Ã±Û¤·¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Ç¤¬²÷Å¬¤ËÊë¤é¤»¤ë´Ö¼è¤ê¤ä´Ä¶¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.Ç¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤È¿´¤ÎÍ¾Íµ
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÇÇ¤ò»ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤È¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤Î±Â¤ä¤ê¤ä¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤Ë²Ã¤¨¡¢Ç¤È¤ÎÍ·¤Ó»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò¤¹¤Ù¤Æ°ì¿Í¤Ç¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤À¸¤Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹½¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¼ä¤·¤µ¤äÌäÂê¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¡£Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤Ç¤â¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤â¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¹©É×¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5.Ëü¤¬°ì¤ÎÍÂ¤±Àè¤Î³ÎÊÝ
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤Ï¡¢µÞ¤Ê½ÐÄ¥¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÇ¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ç¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤ä¿Í¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤ËÍê¤á¤ë¤Ê¤é»öÁ°¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£Íê¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥Ã¥¿ー¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Ç¤¬´·¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¤ª»î¤·ÍøÍÑ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤â¡¢¹©É×¤È½àÈ÷¤ò¤¹¤ì¤ÐÇ¤È²÷Å¬¤ËÊë¤é¤»¤Þ¤¹¡£Î±¼éÈÖ»þ´Ö¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡¢·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ÎÍý²ò¡¢¥Ú¥Ã¥È²ÄÊª·ï¤Î³ÎÊÝ¡¢Æü¡¹¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤äËü¤¬°ì¤ÎÍÂ¤±Àè¤Î½àÈ÷¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Ç¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÌþ¤·¤ä¿´¤Î»Ù¤¨¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÈÇ¥é¥¤¥Õ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£