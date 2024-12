人気BL漫画「チェリまほ」がミュージカル化！ 松田凌＆荒牧慶彦の主演で2025年4月上演決定

累計300万部を突破した人気漫画「チェリまほ」が、2025年4月よりミュージカルとして上演されることが決定した。この作品は、2018年に連載が開始され、実写ドラマや映画、TVアニメ化もされるなど、多くのメディアで展開されてきた。「チェリまほ」は、30歳まで童貞である主人公・安達が「触れた人の心が読める魔法」を手に入れ、イケメン同期・黒沢との純愛を描いたコメディ作品。ピュアなストーリー展開とキャラクターの魅力が話題となり、特に女性読者からの支持を集めている。原作は豊田悠によるもので、現在も「ガンガンpixiv」で連載中だ。ミュージカル版の主演には、舞台での活躍が目覚ましい松田凌と荒牧慶彦が決定。松田は安達役を、荒牧は黒沢役を演じる。松田は「この舞台は絶対に面白い作品になる」と自信を見せ、荒牧も「原作の世界を最大限に引き出したい」と意気込みを語った。また、キャストには佐伯大地や中山咲月など注目の俳優が揃い、キュン度MAXの純愛ファンタジーミュージカルが展開される。主題歌やキャラクタービジュアルは後日発表される予定で、ファンの期待が高まる。「チェリまほ The Musical」は、2025年4月11日から20日まで東京ドームシティホールで、続いて愛知のアイプラザ豊橋で4月25日から27日まで上演される。チケットは2024年12月17日から最速先行受付が開始され、一般発売は2025年3月1日からとなる。原作者の豊田悠は、舞台化に驚きを隠せない様子で、「豪華すぎるスタッフさんとキャストさんがどのようにチェリまほを調理してくださるのか今からワクワクが止まりません!」とコメントを寄せた。「チェリまほ The Musical」は、音楽と演技が融合した新たな形での表現が期待されており、どのように「触れると人の心が読める」という魔法のシーンが再現されるのか、注目が集まる。■作品情報「チェリまほ The Musical 〜30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい〜」原作:豊田悠 「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」(掲載「ガンガンpixiv」スクウェア・エニックス刊)日程:【東京】TOKYO DOME CITY HALL:2025年4月11日(金)〜4月20日(日)【愛知】アイプラザ豊橋:2025年4月25日(金)〜4月27日(日)出演者:【安達 清】松田 凌【黒沢優一】荒牧慶彦【柘植将人】佐伯大地【綿矢 湊】中山咲月【六角祐太】坂井 翔【藤崎 希】高田夏帆【黒沢茉莉】長谷川 唯【朝比奈】郷本直也【アンサンブル】伊藤秀馬、岩間大樹、岡村拓真、進藤 蒼、瀬戸口希哉、立花 涼、久門大起※出演者は変更になる可能性がございます。スタッフ:脚本・演出:川尻恵太(SUGARBOY)主題歌:「デモね。」(Produced by agehasprings Party)主催:「チェリまほ The Musical」製作委員会チケット:S席:12,100円(税込)A席:9,900円(税込)最速先行受付:2024年12月17日(火)18:00〜2025年1月6日(月)23:59一般発売:2025年3月1日(土)10:00〜公式サイト: https://cherrymaho-musical.com/ 公式X: https://x.com/Cherrymahostage