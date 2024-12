【Nintendo Switch Online:「Tetris」シリーズ2作】12月12日 追加

任天堂は12月12日、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online」の加入者向けコンテンツ「ファミリーコンピュータ Nintendo Switch Online」および「ゲームボーイ Nintendo Switch Online」において、パズルゲーム「Tetris」シリーズ2作の配信を開始した。

今年で誕生から40周年を迎えたパズルゲーム「Tetris」シリーズ。「ファミリーコンピュータ Nintendo Switch Online」に追加されたのは、1989年にNESで発売された「Tetris(日本未発売)」で、テトリミノが上まで積みあがってゲームオーバーになるまで続ける「A-TYPE」、限られたライン数でハイスコアを目指す「B-TYPE」の2モードをプレイできる。

「ゲームボーイ Nintendo Switch Online」では、1998年にゲームボーイカラー用として発売された「Tetris DX」が追加。ゲームオーバーになるまで続ける「MARATHON」、3分間に獲得したスコアを競う「ULTRA」、40ライン消すまでの時間を競う「40LINES」といった様々なモードを遊ぶことができる。

【ファミリーコンピュータ Nintendo Switch Online「Tetris」】【ゲームボーイ Nintendo Switch Online「Tetris DX」】

Tetris (R) & (C) 1985~2024 Tetris Holding.

Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding.

The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding.

Licensed to The Tetris Company.

Tetris Game Design by Alexey Pajitnov.

Tetris Logo Design by Roger Dean.

All Rights Reserved.

Sub-licensed to Nintendo.

Certain new content developed by Nintendo, and any characters, sounds and video games originally owned by Nintendo: (C) 2024 Nintendo.