マガジンハウスが発行するカルチャー誌『BRUTUS(ブルータス)』は、2024年12月16日(月)に「わたしが知らない坂本龍一。」特集号を発売します。

BRUTUS「わたしが知らない坂本龍一。」特集号

●出版社 :株式会社マガジンハウス

●特集名 :「わたしが知らない坂本龍一。」

●発売日 :2024年12月16日(月) 一部発売日の異なる地域があります。

●特別定価:930円(税込)

●全国の書店、コンビニエンスストア、ネット書店で販売

マガジンハウスが発行するカルチャー誌『BRUTUS(ブルータス)』は、2024年12月16日(月)に「わたしが知らない坂本龍一。」特集号を発売。

■あなたの知らない坂本龍一の姿を捉えた一冊に

2023年3月28日に惜しまれつつ逝去した坂本龍一さんの日本初となる最大規模の展覧会『坂本龍一|音を視る 時を聴く』が、2024年12月21日から東京都現代美術館で開催されます。

この展覧会は、坂本さんが存命中から計画されていたものであり、様々なアーティストと協働した数々のインスタレーションが見られ、中には新作も発表されます。

言わば、“最新の坂本龍一”を体験することができるのです。

そんな坂本さんの知られざる姿を捉えるべく、『ブルータス』は彼と深い親交を持っていた世界中のアーティストたちにインタビューを実施。

マドンナ、サンダーキャット、フライング・ロータス、ルカ・グァダニーノ、バリー・ジェンキンス、そして岡村靖幸……。

公私にわたり付き合いを深めた彼らの証言を集めることで、坂本さんの人柄や音楽への向き合い方、仕事の流儀など、さまざまな一面が見えてきました。

■世界中の才能が語る“わたしだけが知っている坂本龍一”

アーティストに愛されるアーティストだった坂本さんは、無数のクリエイターたちと関わってきました。

マドンナやサンダーキャットをはじめとする音楽家、ルカ・グァダニーノやバリー・ジェンキンスなどの映画監督、名和晃平や真鍋大度といったアーティストなど…。

分野や年代もさまざまな彼らは、坂本さんとどのような会話を交わし、何を受け取ってきたのか、彼らしか知らない“坂本龍一”を求めて、世界中でインタビューを実施しました。

■坂本龍一を“今”体験できること

亡くなってからも新作が発表されたり、新規プロジェクトが進行したりと、常に更新され続けている坂本さんのクリエイション。

坂本さんの蔵書を集めた住所非公開の図書空間「坂本図書」や日本未上陸のMRコンサート〈KAGAMI〉、そして坂本さんの知的財産を共有すべく動き出したプロジェクト「sakamotocommon」など、最新情報を詳しく深掘りします。

さらに、2025年の開業に向け準備中という、坂本さんの新しい音楽スタジオをミュージシャンの岡村靖幸さんに訪ねてもらい、坂本さんが残した音楽機材に触れながら思い出を語ってくれました。

■2つの特別付録

特別付録の一つは、全9ページに及ぶ「坂本龍一大年表」。

作品を発表した1970年代から2024年まで、音楽・美術・映画・出版と、坂本さんのほぼ全仕事をまとめた年表を作りました。

さらにもう一つの特別付録が、15人の写真家が自ら選んだ写真集「わたしが撮った坂本龍一」です。

ニック・ナイト、アルバート・ワトソン、操上和美、富永よしえなど、坂本さんを撮影してきた著名な15人の写真家に、ベストショットを選んでいただきコメントを寄せてもらいました。

■brutus.jpでも特設サイトを開設!

今回の特集に合わせ、『ブルータス』の公式ウェブサイト「brutus.jp」に特設サイトを開設しました。

ここでは、本誌に載せきれなかったインタビューの全文を公開した新規記事やオリジナルの動画コンテンツ、特集内でも紹介した坂本さんの最新情報をまとめ、随時公開していく予定です。

さらに、12月21日から開催される『坂本龍一|音を視る 時を聴く』の特別なコンテンツも届けられます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post マドンナやサンダーキャットら 世界中のアーティストたちが語る!BRUTUS「わたしが知らない坂本龍一。」特集号 appeared first on Dtimes.