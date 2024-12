【MiSide : ミサイド】12月11日13時 発売価格:1,700円※ローンチセール期間中は10%OFFの1,530円

松竹は、Steam用美少女ホラーゲーム「MiSide : ミサイド」を本日12月11日13時に発売した。価格は1,700円(ローンチセール期間中は10%OFFの1,530円)。

無料体験版が2023年に公開され話題となった美少女ルックの3Dホラーアドベンチャーゲーム「MiSide : ミサイド」の製品版が本日ついに発売。本作は、まるでアニメの世界から飛び出してきたような美少女ヒロイン「ミタ」との交流を楽しむ恋愛ゲーム──と思いきや、想定外の展開に主人公が巻き込まれていき、怒涛のホラー展開と思いもよらぬ衝撃ストーリーが息をつく間もなく次々に襲い来る意欲作となっている。

発売までにウィッシュリスト登録者数は15万人を突破。作中では新人声優・花岩香奈さんが1人で9役を演じるなど、注目が高まっているゲームとなっている。

発売を記念し、日本公式Xでは声優サイン入りチェキプレゼントキャンペーンも実施。「MiSide : ミサイド」公式Xをフォロー&対象の投稿をリポストすることで、花岩香奈さんの直筆サイン入りチェキが抽選で3名に当たる。

また、本作の動画投稿ガイドラインも公開。ガイドラインに従うことにより、誰でも本ゲームのプレイ動画や実況動画の投稿が可能となっているので、利用を検討している方はこちららも併せて確認してほしい。

□Steam「MiSide : ミサイド」のページ

花岩香奈さんが1人で9役を演じる

【ミタ役:花岩香奈】 声優サイン入りチェキプレゼントキャンペーン

動画投稿ガイドライン公開中

(C) Aihasto, 2024. All rights reserved. Licensed to & published by IndieArk. Licensed to & published by Shochiku Co.,Ltd. in Japan.