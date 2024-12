【なりきり ゲーミングヘッドセット ピカチュウ】12月5日 発売予定価格:5,980円

HORIは、ヘッドセット「なりきり ゲーミングヘッドセット ピカチュウ」を12月5日に発売する。価格は5,980円。

本商品は「ポケットモンスター」に登場するピカチュウをモチーフとしたゲーミングヘッドセット。ピカチュウの耳をイメージした飾りやイヤーカップ内にもピカチュウのデザインが施されている。

イヤーカップにはボリューム調整やマイクスイッチなどが設けられ、アームマイクもフレキシブルに位置を調整できる。

