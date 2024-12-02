¡ÚDeNA¡ÛÅì¹î¼ù¤¬2²¯ÆÍÇË¡ªÍèµ¨¤â¡Ö¸½¾õ¤ËËþÂ¤»¤º¿Ê²½¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×
¢¡ 2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÇÜ³Û·ÀÌó
¡¡DeNA¤ÎÅì¹î¼ù¤¬2Æü¡¢µåÃÄ»öÌ³½ê¤Ë¤Æ·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÇÜÁý¤Î2²¯1000Ëü±ß¤Ç¤¹¡×¤È2Ç¯Â³¤±¤ÆÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£ÁêÀîÎ¼Æó¥³¡¼¥Á¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö2²¯¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬°ìÎ®¤À¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÅþÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢1¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤¬Ã£À®¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡
¡¡ºòÇ¯16¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.98¤ÈÅê¼ê¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁí¥Ê¥á¡£º£±Ê¾ºÂÀ¤ÎÈ´¤±¤¿º£µ¨¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ13¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.16¤ÈÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡£µåÃÄ¤«¤é¤â¡Ö2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¹¤´¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÃì¤È¤¤¤¦¤«°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Ö12µåÃÄ¤Ç1ÈÖ¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ìò³ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï1ÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È183»î¹çÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¡£²ø²æ¤Ê¤¯1Ç¯´Ö¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬ºÇÄã¾ò·ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¸½¾õ¤ËËþÂ¤»¤º¿Ê²½¤ò¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤Î¶¯¤µ¤ò¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò1Ç¯´ÖÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤¤¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤âÀäÂÐ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°¤¤»þ¤Ë ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ú¤½Ð¤·¤ò»ý¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î¼´¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯Â³¤±¤Æ¤Î³èÌö¤Ë¤â¡Ö3Ç¯Â³¤±¤Æ¤³¤½¡×¤ÈËý¿´¤Ï¤Ê¤·¡£Èá´ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¸þ¤±¡¢Íèµ¨¤âÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¼Ì¿¿¡¦¼èºà¡¦Ê¸ / Çë¸¶¹§¹°
¡¡DeNA¤ÎÅì¹î¼ù¤¬2Æü¡¢µåÃÄ»öÌ³½ê¤Ë¤Æ·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÇÜÁý¤Î2²¯1000Ëü±ß¤Ç¤¹¡×¤È2Ç¯Â³¤±¤ÆÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£ÁêÀîÎ¼Æó¥³¡¼¥Á¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö2²¯¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬°ìÎ®¤À¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÅþÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢1¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤¬Ã£À®¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡
¡¡ºòÇ¯16¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.98¤ÈÅê¼ê¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁí¥Ê¥á¡£º£±Ê¾ºÂÀ¤ÎÈ´¤±¤¿º£µ¨¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ13¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.16¤ÈÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡£µåÃÄ¤«¤é¤â¡Ö2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¹¤´¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÃì¤È¤¤¤¦¤«°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¡£²ø²æ¤Ê¤¯1Ç¯´Ö¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬ºÇÄã¾ò·ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¸½¾õ¤ËËþÂ¤»¤º¿Ê²½¤ò¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤Î¶¯¤µ¤ò¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò1Ç¯´ÖÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤¤¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤âÀäÂÐ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°¤¤»þ¤Ë ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ú¤½Ð¤·¤ò»ý¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î¼´¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯Â³¤±¤Æ¤Î³èÌö¤Ë¤â¡Ö3Ç¯Â³¤±¤Æ¤³¤½¡×¤ÈËý¿´¤Ï¤Ê¤·¡£Èá´ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¸þ¤±¡¢Íèµ¨¤âÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¼Ì¿¿¡¦¼èºà¡¦Ê¸ / Çë¸¶¹§¹°