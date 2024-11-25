°Õ³°¤À¤±¤É¡¢½Ü¤Î¤Ö¤ê¤Ï¡Ú¥È¥Þ¥È¼Ñ¡Û¤Ç¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯É÷Ì£¤Î¼Ñ½Á¤âÀäÉÊ¡¦ºî¤êÃÖ¤¤·¤ÆÂ»¥Ê¥·
Åß¤¬½Ü¤Î¡Ò¤Ö¤ê¡Ó¤Ï¡¢»é¤¬¤Î¤Ã¤ÆÀäÉÊ¡ª¡¡¼Ñ¤Æ¤â¾Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤ËüÇ½µû¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ö¤ê¤ò¥È¥Þ¥È¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¼Ñ¹þ¤àºî¤êÃÖ¤¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤äÅâ¿É»Ò¤¬¤¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤¦¤Þ¤ß¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¼Ñ½Á¤Ï¥Ñ¥¹¥¿¤äßÖ¤á¤â¤Î¤Ë»È¤¨¤Ð¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯»È¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¤Ö¤ê¤ÎÀÚ¤ê¿È¡Ä¡Ä4ÀÚ¤ì¡ÊÌó400g¡Ë
¶Ì¤Í¤®¡Ê¾®¡Ë¡Ä¡Ä2¸Ä¡ÊÌó300g¡Ë
¥«¥Ã¥È¥È¥Þ¥È´ÌµÍ¡Ê400gÆþ¤ê¡Ë¡Ä¡Ä1´Ì
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ä¡Ä2¤«¤±
ÀÖÅâ¿É»Ò¡Ê¾®¡Ë¡Ä¡Ä1ËÜ
¾®ÇþÊ´
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë
±ö
ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦
¡Ê1¡Ë¶Ì¤Í¤®¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢½Ä¤ËÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÏÁÆ¤¤¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÀÖÅâ¿É»Ò¤Ï¤Ø¤¿¤È¼ï¤ò¼è¤ê¡¢¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ö¤ê¤Ï°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢¾®ÇþÊ´Âç¤µ¤¸1¤È1/2¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëÂç¤µ¤¸2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¡Ê1¡Ë¤Î¤Ö¤ê¤òÊÂ¤ÙÆþ¤ì¤ÆÎ¾ÌÌ¤ò1Ê¬¤º¤Ä¾Æ¤¤¤Æ¼è¤ê½Ð¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëÂç¤µ¤¸1¤ò¤¿¤·¤Æ¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ç4¡Á5Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¥«¥Ã¥È¥È¥Þ¥È¤ò´Ì½Á¤´¤È²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¿å1/2¥«¥Ã¥×¡¢ÀÖÅâ¿É»Ò¡¢±ö¾®¤µ¤¸1¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ö¤ê¤òÌá¤·Æþ¤ì¤ë¡£¤È¤¤É¤º®¤¼¤Ê¤¬¤é5¡Á6Ê¬¼Ñ¤ë¡£
ÊÝÂ¸¤ÎÌÜ°Â
Ì©ÊÄÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢ÎäÂ¢¤Ç3¡Á4Æü¡£
¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤¿¿©¥Ñ¥ó¤ò¥È¡¼¥¹¥È¤·¡¢¥ì¥¿¥¹¤È¤Ö¤ê¤Î¥È¥Þ¥È¼Ñ¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢Ê´¥Á¡¼¥º¤ò¤Õ¤ì¤Ð¡¢¥«¥Ê¥Ã¥ÚÉ÷¤Î°ìÉÊ¤Ë¡£
¹¥¤ß¤Î¤¤Î¤³¤òßÖ¤á¡¢¤Ö¤ê¤Î¥È¥Þ¥È¼Ñ¤Î¼Ñ½Á¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¡£¥Ñ¥»¥ê¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤ò¤Õ¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤Ò¤È»®¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
¤´ÈÓ¤Ë¤â¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤â¡¢¥Ñ¥ó¤Ë¤â¹ç¤¦¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¸¥Î©¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¥¢¥ì¥ó¥¸¼«ºß¤Ç³Ú¤·¤ßÊý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤½¤¯ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Á¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ö¤ê¤ò¥È¥Þ¥È¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¼Ñ¹þ¤àºî¤êÃÖ¤¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤äÅâ¿É»Ò¤¬¤¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤¦¤Þ¤ß¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¼Ñ½Á¤Ï¥Ñ¥¹¥¿¤äßÖ¤á¤â¤Î¤Ë»È¤¨¤Ð¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯»È¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ø¤Ö¤ê¤Î¥È¥Þ¥È¼Ñ¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡Ë
¤Ö¤ê¤ÎÀÚ¤ê¿È¡Ä¡Ä4ÀÚ¤ì¡ÊÌó400g¡Ë
¶Ì¤Í¤®¡Ê¾®¡Ë¡Ä¡Ä2¸Ä¡ÊÌó300g¡Ë
¥«¥Ã¥È¥È¥Þ¥È´ÌµÍ¡Ê400gÆþ¤ê¡Ë¡Ä¡Ä1´Ì
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ä¡Ä2¤«¤±
ÀÖÅâ¿É»Ò¡Ê¾®¡Ë¡Ä¡Ä1ËÜ
¾®ÇþÊ´
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë
±ö
ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¶Ì¤Í¤®¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢½Ä¤ËÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÏÁÆ¤¤¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÀÖÅâ¿É»Ò¤Ï¤Ø¤¿¤È¼ï¤ò¼è¤ê¡¢¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ö¤ê¤Ï°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢¾®ÇþÊ´Âç¤µ¤¸1¤È1/2¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëÂç¤µ¤¸2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¡Ê1¡Ë¤Î¤Ö¤ê¤òÊÂ¤ÙÆþ¤ì¤ÆÎ¾ÌÌ¤ò1Ê¬¤º¤Ä¾Æ¤¤¤Æ¼è¤ê½Ð¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëÂç¤µ¤¸1¤ò¤¿¤·¤Æ¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ç4¡Á5Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¥«¥Ã¥È¥È¥Þ¥È¤ò´Ì½Á¤´¤È²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¿å1/2¥«¥Ã¥×¡¢ÀÖÅâ¿É»Ò¡¢±ö¾®¤µ¤¸1¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ö¤ê¤òÌá¤·Æþ¤ì¤ë¡£¤È¤¤É¤º®¤¼¤Ê¤¬¤é5¡Á6Ê¬¼Ñ¤ë¡£
ÊÝÂ¸¤ÎÌÜ°Â
Ì©ÊÄÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢ÎäÂ¢¤Ç3¡Á4Æü¡£
¡Ø¤Ö¤ê¤Î¥È¥Þ¥È¼Ñ¡Ù¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
¥Ñ¥ó¤Ë¤Î¤»¤Æ
¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤¿¿©¥Ñ¥ó¤ò¥È¡¼¥¹¥È¤·¡¢¥ì¥¿¥¹¤È¤Ö¤ê¤Î¥È¥Þ¥È¼Ñ¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢Ê´¥Á¡¼¥º¤ò¤Õ¤ì¤Ð¡¢¥«¥Ê¥Ã¥ÚÉ÷¤Î°ìÉÊ¤Ë¡£
¤¤Î¤³¤òßÖ¤á¤Æ¼Ñ½Á¤È¹ç¤ï¤»¤Æ
¹¥¤ß¤Î¤¤Î¤³¤òßÖ¤á¡¢¤Ö¤ê¤Î¥È¥Þ¥È¼Ñ¤Î¼Ñ½Á¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¡£¥Ñ¥»¥ê¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤ò¤Õ¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤Ò¤È»®¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
¤´ÈÓ¤Ë¤â¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤â¡¢¥Ñ¥ó¤Ë¤â¹ç¤¦¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¸¥Î©¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¥¢¥ì¥ó¥¸¼«ºß¤Ç³Ú¤·¤ßÊý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤½¤¯ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Á¡ª
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2024Ç¯11·î17Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
¡Ú¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡ÛÄ¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Î¡Ø¤Ö¤ê¤Î´ÊÃ±ÆîÈÚÄÒ¤±¡Ù¥ì¥·¥Ô¡Ã¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡ª
ÄÒ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë·ãÊÑ¡ª¡Ø¤Ö¤ê¤Î¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¥ª¥¤¥ëÄÒ¤±¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
´ØÏ¢µ»ö
¡Ú¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡ÛÄ¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Î¡Ø¤Ö¤ê¤Î´ÊÃ±ÆîÈÚÄÒ¤±¡Ù¥ì¥·¥Ô¡Ã¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡ª
ÄÒ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë·ãÊÑ¡ª¡Ø¤Ö¤ê¤Î¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¥ª¥¤¥ëÄÒ¤±¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô