Google純正Androidタブレット端末「Pixel Tablet」の後継機で、2025年のリリースに向けて開発されているとうわさされていた「Pixel Tablet 2」の計画が白紙になったらしいことがわかりました。Google Pixel Tablet 3 could still be happening, after all - Android Authorityhttps://www.androidauthority.com/pixel-tablet-2-canceled-3502094/

The Pixel Tablet 2 may be cancelled, but we'll somehow still get a Pixel Tablet 3https://www.androidpolice.com/pixel-tablet-2-cancelled-pixel-tablet-3-uncertain/Androidに関する情報を扱うニュースサイトのAnroid AuthorityやAndroid Policeなどは、それぞれ事情に詳しい関係者から得た情報として、「GoogleがPixel Tablet 2の開発計画を中止した」と報じました。Pixel Tabletは、Google純正のAndroidタブレット端末として、2023年6月に発売されました。Googleのタブレット端末としては、2018年に発売された「Pixel Slate」以来5年ぶりとなる久々の端末です。まさかのスピーカー付属Google純正Androidタブレット「Google Pixel Tablet」フォトレビュー - GIGAZINEPixel Tablet発売後、「後継機としてPixel Tablet 2が開発されている」という情報はうわさレベルで流れていましたが、「信頼できる情報」として、コードネーム「Kiyomi」の計画が中止になったことがわかりました。当初、コードネーム「Kiyomi」はPixel Tablet 3に相当する端末ではないかと考えられ、実際にニュースサイトのAndroid Headlinesなどは「Pixel Tablet 3の開発が中止になった」と報じましたが、詳しく調べたところ、「Kiyomi」はPixel Tablet 2を指しているのがわかったとのこと。Exclusive: Google Cancels Pixel Tablet 3 Developmenthttps://www.androidheadlines.com/exclusive-google-cancels-pixel-tablet-3-developmentPixel Tablet 2はPixel 9シリーズと同じTensor G4チップを搭載し、2025年に発売予定とうわさされていました。一方、流出したロードマップによると、Pixel Tablet 3はTensor G6チップ搭載で2027年発売予定だとのこと。「Pixel Tablet 2の開発中止」が本当だったとして、Googleがそもそもタブレット端末の展開自体を諦めてしまったのか、それともPixel Tablet 3としてロードマップに掲載されている端末は何らかの形で展開予定なのかまでは不明で、Googleは今のところこの件についてコメントを発表していません。