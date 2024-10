ラーメン王イチオシ！ 寒い朝にぴったりの「朝ラーメン」5選

ラーメン王の小林孝充さんが、朝ラーメンを食べられるおすすめ店をご紹介。

冬の定番!? 朝ラーメン

ここ数年、早朝から開いているラーメン店が増えてきています。寒い朝のあたたかいラーメンが体に染みわたる今日この頃。ラーメン王・小林孝充さんが、この冬おすすめの「朝ラーメン」を教えてくれました。

教えてくれる人

小林孝充

TVチャンピオンラーメン王選手権第8回・第10回優勝。歴代ラーメン王によるラーメン大王決定戦で優勝し初代ラーメン大王に。ラーメンの食べ歩きは全都道府県に及び、これまでに食べたラーメンの杯数は16,000杯を超える。ラーメンに限らずうまいもの好きで、他のジャンルも積極的に食べ歩く。ラーメンWalker百麺人。TV・雑誌登場多数。

1. 肉めん 肉めし すず気(三鷹)

「肉めん」720円 出典:トーキョーXさん

三鷹の行列店であり、食べログ「TOP5000」の「鶏こく中華 すず喜」。夜の部で「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」という二毛作を行い、その強烈なラーメンで人気を博してきましたが、さらに2023年12月より火曜日から金曜日までの朝の部で「肉めん 肉めし すず気」というブランドを開始し、なんと三毛作に!

上に肉がたくさんのった「肉めん」は、極太麺というガッツリ系のビジュアルながらスープは和風であっさりなので、朝でも胃がもたれずおいしく食べられます。無料トッピングの天かすやニンニク、ショウガもおすすめ!

肉めん 肉めし すず気 出典:おむさん

2. えーちゃん食堂(不動前)

「チャーシューメン」1,400円 出典:カフェモカ男さん

<店舗情報>◆肉めん 肉めし すず気住所 : 東京都三鷹市下連雀3-28-21 公団三鷹駅前第2アパート B1FTEL : 070-2797-8807

ここのところ、元芸人がラーメン屋に転身して活躍することが増えています。一つの道で成功を目指したひたむきさがラーメン屋という職業とマッチするのかもしれません。

そしてこの「えーちゃん食堂」もNSCを出たピン芸人が開いたお店。6時30分ぐらいからオープンし、11時までという朝しか食べられないお店です。うどん用の製麺機を使って作り上げる自家製麺が魚介系のスープによく合います!

えーちゃん食堂 出典:ぴーたんたんさん

3. 鴨to葱 イイトルミネ新宿店(新宿)

「鴨ラーメン」980円 出典:のん子さん

<店舗情報>◆えーちゃん食堂住所 : 東京都目黒区下目黒3-4-6 サンライズ目黒 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

鴨と葱と水からのみ取ったという出汁と鴨のコンフィ、3種類から選べる葱などで御徒町で大行列となっている鴨ラーメン専門店「らーめん 鴨to葱」が、なんと新宿駅の構内に2024年4月にオープン。

本店も9時からオープンしていますが、こちらの新宿店は7時からの営業。場所の便利さも相まって出勤前から食べられるのがうれしいです。本店ほど並ばずに食べられるのもうれしいところ。サイドメニューの「飲める親子丼」もまたおすすめです。

「飲める親子丼」380円 出典:山椒ぴりりんさん

4. ニューともちん(新橋)

「中華そば」750円 出典:たまみぃさん

<店舗情報>◆鴨to葱 イイトルミネ新宿店住所 : 東京都新宿区新宿3-38-2 JR新宿駅 B1F イイトルミネ新宿店エキナカTEL : 不明の為情報お待ちしております

今年の有名グルメガイドブックにも掲載されて一大ジャンルとして認識されてきている“ちゃん系ラーメン”。こちらもその“ちゃん系”と言われる店の一つです。

新橋駅前ビルの地下1階というアクセスの良い場所で8時から営業しているので、仕事前にも寄りやすいでしょう。ただし駅前ビル内の細い路地の箇所にあるので、初見の方は要注意。ちゃん系ラーメンの特徴でもあるやわめの麺は、朝から食べるのに最適です。

ニューともちん 出典:papy8790さん

5. 麺創庵 砂田(庚申塚)

シンプルな「朝かけ節中華」800円 出典:小林 孝充さん

<店舗情報>◆ニューともちん住所 : 東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル B1FTEL : 03-6228-5703

「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」にも選出された「麺創庵 砂田」も朝からラーメンを食べることができます。元々9時から営業していましたが、2024年7月よりオープン時間を8時からに前倒し。通常メニューも朝から一通り食べることができますが、朝限定のメニューも見逃せません。

日によって替わりますが、朝だけの限定メニューは「朝かけ節中華」「朝ざる中華」「裏中華そば」。「朝かけ節中華」は葱、玉ねぎ、なるとだけのシンプルな具材で節系のスープを楽しむメニューとなっています。別途出される七味で味変も楽しめます。

「朝ざる中華」800円と「専用トッピング」400円 出典:兎に角日本の美味しいが知りたい!!さん

<店舗情報>◆麺創庵 砂田住所 : 東京都豊島区巣鴨4-24-6 富士ビルTEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小林孝充、食べログマガジン編集部

