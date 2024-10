Appleは2024年2月に空間コンピューティングデバイス「Apple Vision Pro」を発売し、その後6月28日には日本でも発売しました。そんなApple Vision Proの廉価版が2025年に発売予定であることが、Apple関連のリーク情報に精通したBloombergのマーク・ガーマン記者によって報じられています。Apple Smart Home Plans: New OS, Smart Displays, Vision Pro Integration, Robots - Bloomberg

Apple’s new MacBook Pro indeed shows up in Russia weeks before announcement. The packaging has the same wallpaper as last year’s M3 MacBook Pro - an odd and rare choice - but I am certain these machines are the real deal. https://t.co/rWPyblo3lH— Mark Gurman (@markgurman) October 13, 2024

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-10-13/apple-smart-home-plans-new-os-smart-displays-vision-pro-integration-robots-m27kw5m7Apple wants to launch smart glasses to salvage the billions it spent on Vision Prohttps://www.androidauthority.com/apple-smart-glasses-3490065/Apple is hoping to one-up Meta with its own smart glasses | Digital Trendshttps://www.digitaltrends.com/computing/apple-report-smart-glasses-meta-competition-launch/Apple might release a $2,000 Vision headset next year | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/10/13/apple-might-release-a-2000-vision-headset-next-year/ガーマン氏によると、2024年2月に発売されたApple Vision Proは約60万円というその価格から、一部の顧客に向けたニッチな製品にとどまっているとのこと。そこでAppleはApple Vision Proの膨大な開発費を取り戻すために、Apple Vision Proのテクノロジーを使った比較的安価な製品を開発しているそうです。2025年にリリースされるとみられる廉価版Apple Vision Proは約2000ドル(約30万円)というオリジナルのApple Vision Proと比較して手ごろな価格が特徴とされています。この価格を達成するためにAppleはより安価な材料とオリジナルのApple Vision Proと比べてローエンドなプロセッサを使用しているほか、ヘッドセットの外側にユーザーの目を疑似的に表示する「EyeSight」機能を省いているとのこと。さらに2026年にはより高速なチップを搭載した第2世代のApple Vision Proがリリースされると報じられています。また、Appleは2027年にRay‑Ban Metaのライバルとなるスマートグラスをリリースすることを目標に開発を進めていることも報じられています。ガーマン氏によると、Apple製のスマートグラスにはカメラやスピーカー、マイクなどが搭載されているほか、Apple Vision Proに使用される、ユーザーの周囲の環境をスキャンして有用なデータを提供できる「ビジュアルインテリジェンステクノロジー」が採用されているそうです。加えて、ガーマン氏は「Appleはカメラセンサー付きAirPodsの開発にも引き続き取り組んでいます」と報告しています。なおカメラ付きAirPodsの存在は、2024年7月に初めて報道されていました。Appleは「カメラセンサー付きのAirPods」を開発しており2026年までの量産を目指している - GIGAZINEさらにガーマン氏は、Appleのスマートホーム戦略に関する情報も伝えており、およそ1000ドル(約15万円)の「手足が生えた卓上家庭用ロボット」が開発中であることを報告しています。このロボットにはiPadのようなスマートディスプレイが搭載され、ストリーミングコンテンツの再生やFaceTimeでの通話、インターネットサーフィン、カレンダーやメモなどのアプリへのアクセスが可能になるとのこと。Appleは約15万円の「iPadにロボットの手足が生えた卓上家庭用ロボット」の開発を優先しており2026〜2027年の発売を目指しているとの報道 - GIGAZINEまた、Appleは2023年10月31日にApple独自チップの「M3シリーズ」を搭載した「MacBook Pro」をリリースしていますが、その後継となるM4チップを搭載したMacBook Proが倉庫から盗まれ、ロシア人YouTuberが動画を公開していることを受け、ガーマン氏は「仕様、およびデバイスの内部モデル番号は、すべて私が何週間も報告してきたものと一致しています」と述べています。