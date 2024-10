SEVENTEEN、タイトル曲「LOVE, MONEY, FAME」MV公開…赤いバラで愛を表現

次々とキャリアハイを記録し、“K-POP最高のグループ”として挙げられるSEVENTEENがもう一度飛躍する。SEVENTEENは本日(14日)午後6時、12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」を発売し、タイトル曲「LOVE, MONEY, FAME(feat. DJ Khaled)」のミュージックビデオを公開した。タイトル「SPILL THE FEELS」は、「感情を吐き出そう」という意味で、「I FELT HELPLESS(僕は無力感を感じた)」という文章のアルファベットを変えて作られたものだ。相手を信じて感情を素直に共有すれば、憂鬱で大変な瞬間も、希望に満ちた未来へ向かう出発点になることを暗示している。

デビュー当時から自分たちの物語を音楽で表現し、同世代の若者たちと交流してきた彼らは、ニューアルバムで誰もが共感できる物語を繰り広げる。彼ら特有の肯定的なメッセージが、トレンディな音楽と調和し、SEVENTEENらしい新しい魅力のアルバムを完成させた。タイトル曲「LOVE, MONEY, FAME」は、様々な感情の内、“愛”をテーマにしている。「みんなが求めてる、愛、カネ、名誉。But only want you baby 君なしで輝く Fame 僕は欲しくない。君の愛、ただそれでいい」など、メンバーの揺るがない決意を込めた歌詞で愛を表現した。ミュージックビデオ全体を通して出てくる赤いバラは、愛そのものの意味を持つ。彼らはそれぞれの方法で愛という感情に向き合い、最も重要なことは、率直な表現であることに気づくという過程を描いた。12thミニアルバムに収録された多彩な音楽は、アーティストとして一段と進化した彼らの一面を感じさせる。R&B、ヒップホップジャンルの「LOVE, MONEY, FAME」から、ハウスの爽やかさが際立つ「Eyes on you」、マイアミベースの「1 TO 13」まで、完成度の高い楽曲を収録。ジャージーなピアノ演奏を背景にしたボーカルチームの「Candy」、ニュートロディスコを試みたパフォーマンスチームの「Rain」、トップに向けたヒップホップチームの熱望を表現した「Water」など、各ユニットの新曲は、SEVENTEENの幅広い音楽性を示した。同アルバムは先月10日、先行注文数346万枚を突破し、関心の高さを証明した。今年上半期だけで532万枚以上のアルバム売上を記録した彼らが、今年も“1,000万アーティスト”の名声を続けるのか、期待が高まっている。彼らは12日、高陽(コヤン)総合運動場メインスタジアムで「SEVENTEEN 『RIGHT HERE』 WORLD TOUR」の幕を開けた。13日まで2日間にわたって行われた同公演は、販売開始直後に完売を記録し、SEVENTEENのチケットパワーを実感させた。彼らは今後、アメリカ、日本、アジアなど世界14都市でツアーを展開する。