Amazonが8インチタブレット「Fire HD 8」のメモリやカメラを強化した新モデルを発表しました。あわせて、専用ケースがついた3歳以上の子ども向けの「新Fire HD 8 キッズモデル」、同じく専用ケースつきの6歳以上向け「新Fire HD 8 キッズプロ」も登場しています。Amazonの小学生向けのタブレット「Fireキッズプロ」に新たに8インチが登場。新「Fire HD 8シリーズ」がアップデートされストリーミングもゲームもよりスムーズに - About Amazon | Japan

https://www.aboutamazon.jp/news/devices/new-fire-hd-8-seriesAmazonはいろいろな画面サイズのタブレットを展開しています。「Fire HD 8」は画面サイズ8インチのモデルで、2022年に前モデルにあたる第12世代の端末が登場しました。Amazon.co.jp: Fire HD 8 タブレット - 8インチHD ディスプレイ 32GB ブラック (2022年発売) : Amazonデバイス・アクセサリ今回発表された「新Fire HD 8」は第13世代にあたり、6コアプロセッサや最大13時間稼働のバッテリーを搭載しているところは第12世代と同じですが、メモリが2GBから3GBまたは4GBに増強されています。また、リアカメラも2MPから5MPに高画質化されています。価格はメモリ3GB&ストレージ32GBのモデルが税込1万5980円、メモリ4GB&ストレージ64GBのモデルが税込1万7980円。ストレージはmicroSDカードを使うことで1TBまで拡張可能です。Amazon.co.jp: New Fire HD 8 タブレット - 8インチHDディスプレイ、4GB RAM、64GBストレージ、ブラック (2024年発売) : Amazonデバイス・アクセサリまた、3歳以上の子どもに向けた「Fire HD 8 キッズモデル」もアップデートされています。「新Fire HD 8」のメモリ3GB&ストレージ32GBモデルに、専用の保護カバーや2年間の限定保証、ペアレンタルコントロール機能が付属し、Amazon Kids+1を1年間無料使用可能。カバーはグレープ、ブルー、ディズニープリンセスの3種類があります。価格はグレープとブルーが税込1万9980円、ディズニープリンセスが税込2万980円。Amazon.co.jp: New Amazon Fire HD 8 キッズモデル (8インチ) ディズニープリンセス / 3GB RAM (2024年発売) 対象年齢3歳から | 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題 : Amazonデバイス・アクセサリ6歳以上の子ども向けの「Fire HD 8 キッズプロ」は、Fire HD 8 キッズモデルと同様の専用保護カバー付きで、子ども向けウェブブラウザへのアクセスが可能なモデル。カバーはグリーン、プラネット、マーベルアベンジャーズの3種類があります。価格はグリーンとプラネットが税込1万9980円、マーベルアベンジャーズが税込2万980円。Amazon.co.jp: New Amazon Fire HD 8 キッズプロ (8インチ) マーベルアベンジャーズ / 3GB RAM (2024年発売) 対象年齢6歳から | 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題 : Amazonデバイス・アクセサリなお、新たにAI機能として「壁紙作成」や「ウェブページ要約」、「文章作成支援ツール」が搭載されているとのことです。