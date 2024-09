イギリス のある家庭で飼われているスパニエルの“ボニー(Bonnie、5)”とボーダーコリーの“シンバ(Simba、3)”が、ギネスブックの最新版『Guinness World Records 2025』に掲載された。2匹の犬は多才なスキルとチームワークで、4つの ギネス世界記録 に認定され、天才犬コンビと評されている。社会貢献活動にも積極的に取り組んでおり、公園でゴミ拾いを行うことで周囲の人たちにも影響を与えている。また、楽器演奏や絵を描く様子も注目されていることを『Guinness World Records』が伝えた。

才能豊かな犬のコンビであるボニーとシンバは、英レディング在住で犬の調教を行うハンドラーであるオルガ・ジョーンズさん(Olga Jones)と一緒に暮らしている。ボニーとシンバは多才なスキルと完璧なチームワークで、以下の ギネス世界記録 に認定されている。・2匹の犬が横向きにジャンプし、互いの背中を飛び越える(side leapfrog jump)のを交互に10回行う最速記録(16.78秒)・1分間で犬がリサイクル箱にボトルを入れた最多数(16本)・1分間で犬がボトルに硬貨を入れた最多数(13枚)・1分間で犬が洗濯物を干した最多数(17枚)オルガさんは「これらの記録は前例のない挑戦でしたが、私たちはその過程を楽しみました。最も難しかったのは靴下を干すことでしたが、一番楽しかったですね」と振り返る。彼女はまた、「シンバに干す方法を教えることで、子供たちにも同じことを期待していたのですが、犬の方が子供よりも訓練しやすいことが分かりました」とユーモラスなコメントを残した。ボニーとシンバは、オルガさんとともに地域社会への貢献や環境保護に積極的に取り組んでいる。オルガさんは「公園でボニーやシンバがペットボトルを拾ってゴミ箱に入れる姿を見た人々は、公園をきれいにしようとする気持ちになります。このことにより イギリス 国内外でさらに環境意識を高め、地域社会に貢献したいと考えています」と述べた。2匹はきょうだいのように仲が良く、訓練中はお互いに競い合いながらも楽しく過ごしているそうで、オルガさんは以下のように説明した。「ボニーはプリンセスのようですが、甘やかされたプリンセスではなく、『スター・ウォーズ』のレイア姫のように有能で楽しい性格です。ボニーは私が行くところにはどこでもついて来たがります。一方、シンバはエネルギッシュで遊び好きな性格です。かくれんぼをするのが大好きで、注目されることを喜びます。シンバはどんな集まりでもすぐにみんなの人気者になります。」2匹はメディアからも多くの注目を集め、英オーディション番組『ブリテンズ・ゴット・タレント』の第16シーズンに出演した。セミファイナルに進出できなかったが、オーディションではボニーがピアノを弾いて審査員を驚嘆させた。オルガさんは、幼い頃からハムスターや猫、犬など、様々な動物の訓練をしてきた。なんと彼女は、カマキリにジャンプを教えたことさえあるそうだ。45歳の彼女は元医師で大学講師だったが、今では犬の訓練、ハンドリング、パフォーマンスに情熱を注いでいる。オルガさんの愛情と創造的な訓練のおかげで、ボニーとシンバはそれぞれ200〜250の技を習得した。 ギネス世界記録 に認定された後も挑戦は続き、現在はパルクール関連のチャレンジやリサイクルをテーマにした新しいパフォーマンスに取り組んでいる。さらに、オルガさんは「Pet Direction」という犬の音楽バンドを立ち上げ、「ボニーとシンバは音楽を演奏したり、作曲したりするのが大好きなので、彼らの音楽的才能をさらに伸ばしたいと思っています」と話す。ボニーが両前足でピアノを演奏するTikTok動画には、ユーザーから「これはアバンギャルド犬! なんて素晴らしい、完璧なパフォーマンス!」といったコメントが寄せられている。また、シンバは絵を描くことにも挑戦しており、その様子を紹介したTikTokの投稿には、「その一生懸命さが大好き」「自分が年を取ったら、コリーを飼ってトレーニングしよう」といったコメントが寄せられ、多くの人が外で絵を描く姿に興味を持った。オルガさんは、「シンバはとてもアーティスティックで、現在絵を描くことを学んでいます。絵を描くことはシンバにとって自己表現の素晴らしい機会であるだけでなく、他の人々をインスパイアすることにもなるでしょう。また、シンバのアート作品がチャリティ団体の支援に役立てることができれば良いと思います。ボニーとシンバが将来、映画に出演するのが私の夢です」と明かしている。しかし、オルガさんにとってそれ以上に大切なのは、犬たちとの信頼関係を深めることであり、「私たちの間に絆があり、互いに深く理解し合っていることをとても喜んでいます。笑ったり、遊んだり、抱きしめたりしながら、犬たちを訓練している時は、本当の自分らしくいられることがうれしいです」と語っている。画像は『Trickdogs Bonnie & Simba Instagram「Simba and Bonnie are Guinness World Record holders and are in the new Guinness Year Book」「I am excited and humbled to be included into the newly released Guinness World Records book with both Simba and Bonnie.」』『Bonnie&Simba TikTok「Every single note in the new single Springer Froglet is composed and played by Bonnie.」「Simba has been finishing his landscape painting today.」』より(TechinsightJapan編集部 MM)