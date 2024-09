近所のハスキー犬と遊ぶため、予想外の行動を取った7歳少女の姿を防犯カメラが捉えた。毎日一緒に遊ぶほど犬と仲良しになった少女は、飼い主に内緒でハスキー犬を連れて行こうとした。ハスキー犬は困惑した様子だったが、カメラには最終的に少女と一緒に楽しそうに遊びに行くハスキー犬の姿が映っていた。英米拠点のニュースメディア『Talker』などが可愛い姿を捉えた動画を公開している。

米マサチューセッツ州グロスターに住むオリヴィア・マイヤーズちゃん(Olivia Myers、7)は2年ほど前、近所に暮らすアマンダ・サリアンさん(Amanda Sullian、38)が飼っているハスキー犬“ガナー(Gunnar、11)”と友達になった。それ以降、オリヴィアちゃんは毎日アマンダさんの家に通って、ガナーと多くの時間を過ごした。ある日、オリヴィアちゃんは「ガナーを盗んで、かわいいおもちゃに変えちゃうよ」と話し、アマンダさんは冗談だと思って笑った。ところが、オリヴィアちゃんは本気だったようで、計画を実行した。オリヴィアちゃんの“犯行”の様子は防犯カメラが捉えており、映像の右下には、9月3日午後4時半過ぎと日時が確認できる。画面中央には、アマンダさんの庭でのんびりと過ごすガナーの姿が映っていた。そして画面右奥からオリヴィアちゃんが、ハスキー犬のぬいぐるみを小脇に抱え、ガナーの方に向かって進んでいった。ガナーのそばに到着すると、首輪を外し、持ってきた首輪に付け替えた。ガナーから外した首輪をぬいぐるみのハスキー犬に付けてガナーの隣に置いたオリヴィアちゃんは走り出し、手招きしてガナーを遊びに誘った。ガナーは視線をオリヴィアちゃんに送りながらも、伏せたままで動こうとしなかった。普段は、アマンダさんが出てきて、ガナーはアマンダさんの許可を得てから遊びに行く。しかし、アマンダさんが出てこないので、ガナーは戸惑った様子を見せていた。立ち上がってオリヴィアちゃんを追いかける素振りも見せたが、振り返って家の方を見て、アマンダさんが出てこないか確認している。ガナーはオリヴィアちゃんと家の方を何度も見比べており、遊びに行きたい気持ちと、勝手に遊びに行ってもいいのかという気持ちの間で大きく揺れ動いているようだった。待ちきれなくなったオリヴィアちゃんがガナーのもとへ戻り、「ほら行くよ!」とでも言うようにガナーに呼びかけてから再び走り出した。ガナーは迷う素振りを見せながらも、最終的に嬉しそうにオリヴィアちゃんのあとを追っていった。その後、アマンダさんが近くの広場に向かうと、一緒に過ごしているオリヴィアちゃんとガナーの姿を見つけた。アマンダさんが、「私の犬を盗んじゃったの? 首輪も替えたの?」と声をかけると、オリヴィアちゃんはいたずらっ子のような笑みを見せた。アマンダさんがガナーの首輪を映すと、“オリヴィアの子(Olivias boy)”と書かれていた。一方で、ガナーの代わりに庭に置かれていたハスキー犬のぬいぐるみには、もともとガナーが装着していた“ママの子(Mamas boy)”と書かれた首輪が付いていた。アマンダさんは、「今年の夏、オリヴィアちゃんは『ガナーの飼い主は私よ』と、いつも冗談を言って笑っていたんです」と振り返る。庭に設置しているカメラには通知機能がついており、オリヴィアちゃんがやって来た時に通知が届き、アマンダさんはすぐに気付いていた。カメラを通じて“犯行”の一部始終を見ていたアマンダさんは、「家の中で大笑いしていましたよ。ガナーには私の笑い声が聞こえていたから、オリヴィアちゃんについて行くのを躊躇していたんだと思います」と笑って話す。オリヴィアちゃんもカメラの存在は知っており、お互いに分かっていて、計画的ないたずらをしていたのだった。アマンダさんは、「カメラから全部見えていましたし、よく一緒に遊んでいるので、何も心配することはありませんでしたよ」と話した。アマンダさんは、オリヴィアちゃんとガナーが去った5分後に後を追いかけており、1人と1匹の内緒の遊びはわずか5分で終わりを迎えた。可愛い“犯行”の瞬間を捉えた動画をアマンダさんがTikTokでシェアすると、コメント欄には「朝からいい動画を見れた」「ちゃんと飼い主に確認しようとしている犬が可愛い」「代わりのぬいぐるみを置いていくなんて、とても優しい子だ」「女の子は長い間この計画を練っていたんだろうな」「最高の友達だね!」など、オリヴィアちゃんとガナーの友情に大勢が癒されていた。なお、昨年8月には米コネチカット州で、裏庭で遊んでいた4歳男児の危機を察知した愛犬が、走り寄ってきたクマを追い払って守る瞬間をカメラが捉え、勇敢な愛犬に称賛の声が寄せられていた。画像は『Talker 「Girl borrows neighbor’s dog and replaces him with stuffed toy dog」(Amanda Sullivan via SWNS)』『SD Corporal Gunnar TikTok「She stole my dog in broad day light!!!」』より(TechinsightJapan編集部 iruy)