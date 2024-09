【105話】9月16日 配信

集英社は9月16日、遠藤達哉氏によるマンガ「SPY×FAMILY」105話を少年ジャンプ+にて公開した。

最新話となる105話ではフランキーの日常が描かれる。フランキーはひょんなことからプリシラとのデートを取り付けるが……。なお9月16日現在、ジャンプ+では前話にあたる104話の無料公開も行なわれている。

