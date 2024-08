Appleは2025年に通常の iPhone とハイエンドモデルの iPhone Proの間に新しく「 iPhone Air」(仮称)と呼ばれるミドルレンジモデルを追加するのではないかと 報じられています 。この iPhone 17 Airがどれくらい薄くなるのかについて、Apple関連メディアの9to5Macが予想しています。 iPhone 17 Air: How ultra-thin will it be? These hints are telling - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/08/29/iphone-17-air-how-ultra-thin-will-it-be-these-hints-are-telling/

Apple関連の確度の高いリーク情報を取り扱うBloombergのマーク・ガーマン記者が、2025年に登場する iPhone 17では iPhone 17と iPhone 17 Proの中間に位置するようなモデルとして、 iPhone 17 Airが計画されていると報じました。 iPhone 17 AirをAppleが計画していると報じました。 iPhone 17 Airについて、ガーマン記者は「標準の iPhone よりもおしゃれなものが欲しいけど、Proモデルほどの性能、サイズ、カメラは必要ないという場合に最適」「Airモデルが登場すれば、近年のminiやPlusよりも大きなヒットとなるだろう」と記しています。2024年の「 iPhone 16」はApple Intelligenceが最大のセールスポイントとなり、2025年の「 iPhone 17」では極薄の新しいミドルレンジモデル「 iPhone Air」が登場しラインナップが刷新されるとの報道 - GIGAZINE2023年に登場した iPhone 15シリーズでは、 iPhone 15、 iPhone 15 Plus、 iPhone 15 Pro、 iPhone 15 Pro Maxという4つのモデルが用意されており、これは2024年の iPhone 16シリーズでも同様と目されています。しかし、2025年の iPhone 17シリーズではPlusモデルがAirモデルに置き換えられることになると報じられています。この iPhone 17 Airの最大の魅力は超薄型デザインにあるといわれており、これがどれくらい薄くなるのかについて、9to5Macは既存のApple製品をベースに予測しました。2023年に登場した iPhone 15シリーズでは、ついにUSB-Cポートが搭載されています。 iPhone 17 Airでも同じくUSB-Cポートが採用されることになることは確実であるため、「デバイスをUSB-Cポートよりも薄くすることはできないことを考えると、どれくらい iPhone 17 Airが薄くなるのかはイメージしやすいはず」と9to5Macは指摘。なお、 iPhone 15の薄さは7.8mm、 iPhone 15 Proの薄さは8.25mmです。さらに、 iPhone 17 AirはAppleの最新の超薄型デバイスであるiPad Proに倣う可能性もあると9to5Macは推測しています。Appleが2024年5月に発売したiPad Proは「Apple製品史上最薄」であることがアピールされており、その薄さはわずか5.1mm(13インチモデル)です。iPad Proの薄さが5.1mmであるため、充電ケーブルのコネクタ部分とほぼ同じくらいの薄さです。なお、 iPhone 17シリーズが充電・同期用のポートを廃止すれば、iPad Proよりも薄い iPhone を実現できる可能性もあるという意見もあります。9to5Macは iPhone 17 Airがどれくらいの薄さになるかは不明なものの、いずれにせよ6mm以下となれば薄さの面で大きな進歩となり、「魅力的な新しいモデルとなるはず」と指摘しました。