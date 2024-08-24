【PHOTO】キム・ジュノから吉本所属の芸人まで！「第12回釜山国際コメディフェスティバル」ブルーカーペットに登場
23日午後、釜山（プサン）市海雲台（ヘウンデ）区映画の殿堂で「第12回釜山国際コメディフェスティバル」の開幕式が行われた。
この日、ブルーカーペットにキム・ジュノ、パク・ヒョンジュン釜山市長、キム・ウォンヒョ、シム・ジンファ、ホン・ユンファ、キム・ミンギ、キム・デヒ、イ・デウン、キム・ヨン、イ・スビン、オ・ジホン、ソン・ヨンギル、パク・フィスン、ソン・ピルグン、ユン・スンヒョン、イ・セジン、ユン・サンミン、チョン・スンウ、オ・ジョンユル、パク・ミンサン、キム・ジェウ、カン・ワンソ、コ・マルスク、ユク・ウニョン、リ・チュンシク、キム・ジミン、ナ・ヒョニョン、チェ・ヒョリョン、チャン・スルギ、ハン・ユンソ、イム・ソニャン、イム・スルギ、チェ・ギムン、オ・ミヌ、ソ・アルム、チャン・ヒョヌク、デニー・チョ、キム・ドンハ、ソン・ハビン、キム・ジュファン、キム・テヒョン、キム・ハクレ、ベ・ヨンマン、チ・ヨンオク、イ・ソンミン、イ・ヨングン、キム・ジンゴン、イ・グァンソプ、ホン・スンモク、イ・ウォング、パク・ウニョン、キム・ジヨン、チェ・ソニョン、イ・ジュンス、チョ・スヨン、シン・ユンスン、イム・ジョンヒョク、ホン・イェスル、チャン・ユンソク、バン・ジュホ、ペク・シヨン、キム・ドンファン、イ・スンファン、キム・ヨンヒ、ホン・ヒョノ、イ・スギョン、チョン・テホ、ナム・ヒョンスン、キム・シウ、キム・ジンチョル、ファン・ウンビ、吉本興業所属のウエスP、いぬ、GABEZらが登場した。
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この日、ブルーカーペットにキム・ジュノ、パク・ヒョンジュン釜山市長、キム・ウォンヒョ、シム・ジンファ、ホン・ユンファ、キム・ミンギ、キム・デヒ、イ・デウン、キム・ヨン、イ・スビン、オ・ジホン、ソン・ヨンギル、パク・フィスン、ソン・ピルグン、ユン・スンヒョン、イ・セジン、ユン・サンミン、チョン・スンウ、オ・ジョンユル、パク・ミンサン、キム・ジェウ、カン・ワンソ、コ・マルスク、ユク・ウニョン、リ・チュンシク、キム・ジミン、ナ・ヒョニョン、チェ・ヒョリョン、チャン・スルギ、ハン・ユンソ、イム・ソニャン、イム・スルギ、チェ・ギムン、オ・ミヌ、ソ・アルム、チャン・ヒョヌク、デニー・チョ、キム・ドンハ、ソン・ハビン、キム・ジュファン、キム・テヒョン、キム・ハクレ、ベ・ヨンマン、チ・ヨンオク、イ・ソンミン、イ・ヨングン、キム・ジンゴン、イ・グァンソプ、ホン・スンモク、イ・ウォング、パク・ウニョン、キム・ジヨン、チェ・ソニョン、イ・ジュンス、チョ・スヨン、シン・ユンスン、イム・ジョンヒョク、ホン・イェスル、チャン・ユンソク、バン・ジュホ、ペク・シヨン、キム・ドンファン、イ・スンファン、キム・ヨンヒ、ホン・ヒョノ、イ・スギョン、チョン・テホ、ナム・ヒョンスン、キム・シウ、キム・ジンチョル、ファン・ウンビ、吉本興業所属のウエスP、いぬ、GABEZらが登場した。
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