SEVENTEEN、10月に韓国でワールドツアー「RIGHT HERE」の幕を開ける

SEVENTEENのワールドツアーが、韓国で華麗な幕を上げる。本日(6日)、Pledisエンターテインメントによると、SEVENTEENは10月12〜13日、高陽(コヤン)総合運動場メインスタジアムで「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN GOYANG」を開催する。今年3月と4月に仁川(インチョン)アジアドメインスタジアムとソウルワールドカップ競技場で公演を披露した彼らは、もう一度スタジアム公演を行い、ファンと忘れられない思い出を作る。

特に、今回の公演では、10月にリリース予定の12thミニアルバムに収録される新曲が披露されるとして、ファンの期待が高まっている。公演は、オフラインはもちろん、オンラインライブストリーミングも行われ、全世界のCARAT(ファンの名称)も楽しめる見通しだ。SEVENTEENは世界各地で「SEVENTEEN[RIGHT HERE] WORLD TOUR」を続けていく。今回のワールドツアーは韓国、日本をはじめとするアジア地域とアメリカでも行われる。彼らのワールドツアー開催は、2022年「SEVENTEEN WORLD TOUR[BE THE SUN]」以来、約2年ぶりだ。これに先立ち、SEVENTEENは9月8日(現地時間)にドイツのオリンピアスタジアムベルリンで開かれる「ロラパルーザ・ベルリン(Lollapalooza BERLIN)」に出演し、ヨーロッパのファンに会う予定だ。