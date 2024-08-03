³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©1992Ç¯¡Ö¤Ò¤«¤ê¡¦¤³¤À¤Þ»þÂå¡×¤Ë¸½¤ì¤¿¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×ÅÐ¾ì¤Î¾×·â¤ò¡¡¤¨¡ª²¿¤Ç¤½¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡©¡Ú¿·´´Àþ¡¦Åìµþ～ÇîÂ¿Á´ÄÌ50¼þÇ¯⑩¡Û
¡ÖÅì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¡×µÇ°¤¹¤Ù¤2024Ç¯ÅÙ 50Ç¯Á°¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©
ÍèÇ¯3·î10Æü¤Ç¡¢Åì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ï¡ÖÅìµþ－ÇîÂ¿Á´ÄÌ50Ç¯¡×¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©1992Ç¯¡Ö¤Ò¤«¤ê¡¦¤³¤À¤Þ»þÂå¡×¤Ë¸½¤ì¤¿¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×ÅÐ¾ì¤Î¾×·â¤ò¡¡¤¨¡ª²¿¤Ç¤½¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡©¡Ú¿·´´Àþ¡¦Åìµþ～ÇîÂ¿Á´ÄÌ50¼þÇ¯⑩¡Û
RSK»³ÍÛÊüÁ÷¡Ê1953Ç¯ÁÏ¶È¡Ë¤Ï71Ç¯¤ËÅÏ¤ëÊüÁ÷¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤Ë´Ø¤ï¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Îµ®½ÅÆ°²è¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖRSK¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ë¥åー¥¹¡¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÆÀ¸¥ê¥¹¥È¡Ö¿·´´Àþ¡¦µ®½Å±ÇÁüÂç½¸¹ç¡×¤Ë¤Æ¤½¤Î¤¦¤Á38ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢38²ó¥·¥êー¥º¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò²èÁü¤ò¸ò¤¨¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
10²óÌÜ¤Ï¡Ö»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ë300·Ï¡Ø¤Î¤¾¤ß¡Ù¸½¤ë¡ª¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤«¤ê¡¦¤³¤À¤Þ¡×»þÂå¤Ë¸½¤ì¤¿¡¢¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Ë¾×·â¡ª
1991Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÅì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×¡Ö¤³¤À¤Þ¡×¤ÎÆóËÜÎ©¤Æ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü①¡Û¤Ï100·Ï¤Î²£´é¡¢¡¢¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤ÏÂ®¤¤¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¼ÖÎ¾¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤À¤Þ¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡Ú²èÁü②¡Û¤Î0·Ï¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÌ´¤ÎÄ¶ÆÃµÞ¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¤½¤Î¸å¡¢»þÀÞ¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡ÖÃÙ¤¯¤Æ´Ý¤Ã¤³¤¯¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¤³¤À¤Þ¡×¤È¡¢Åö»þÅìËÌ¿·´´Àþ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ä¤Þ¤Ó¤³¡×¡Ú²èÁü③¡Û¤Ï¡¢Ì¾Á°¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤Åª¤Ë¤Ï ¡È¥Ë¥¢¥êー¥¤¥³ー¥ë¡É ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¡Ö¤ä¤Þ¤Ó¤³¡×¤¬ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Ç¤ÏÅö»þ¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×Åª¤ÊÂ®Ã£Îó¼Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£»×¤¨¤ÐÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Î¡Ö¤³¤À¤Þ¡×Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ï¡Ö¤¢¤ª¤Ð¡×¡Ö¤Ê¤¹¤Î¡×¤Ç¤·¤¿...¤³¤³¤Þ¤Ç¿äÚÊ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢Ê¸»ú¤Ç¸«¤ë¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ä¤ä¤³¤·²á¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ú²èÁü④¡Û¤Ë¿Þ¼°²½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×¤è¤êÂ®¤¤Ì¾Á°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¤Ê¤¼¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡¡
¤½¤ó¤Ê¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×¡Ö¤³¤À¤Þ¡×»þÂå¤ò°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êø¤¹¡¢¤µ¤é¤ËÂ®¤¤¼ïÊÌ¤ÎÎó¼Ö¤¬1992Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×¤è¤êÂ®¤¤Ì¾Á°¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡¢¤ÈÃç´ÖÆâ¤ä²ÈÂ²´Ö¤Ç¥¢¥ì¥³¥ì²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦µÈÅÄÀï¼ÖÀèÀ¸¤Î¡Ö¤×¤ê¤×¤ê¿·´´Àþ¡¦¤á¤Þ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Íー¥ß¥ó¥°¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¡£¡£
¤µ¤¡¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤¬JR¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎó¼ÖÌ¾¤Ï¡¢¡Ø¤Î¤¾¤ß¡Ù¤Ç¤¹¡×
¤¨¡©¡ª¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Ã¤Æ²¿～¡ª¡©Ã¯～¡©¡ªÅö»þ¼þ¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¤Ã¤¿¤Þ¤²¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¾Î·èÄê¤Î·Ð°Þ¤ò¡¢µþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢1991Ç¯7·î¤Ë¡Ö300·Ï¿·°¦¾ÎÌ¾¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Ì¾¾Î¤È¤·¤Æ
¡Ö21À¤µª¤ò¤Ë¤é¤ó¤ÀÌ¤Íè»Ö¸þÀ¤Î¤â¤Î¡×
¡ÖÌ´¤ò¤¢¤¿¤¨¤ë¤â¤Î¡×
¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎó¼Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¡×
¤Î»°ËÜÃì¤Ç¸¡Æ¤³«»Ï¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜÎ¹¹Ôºî²È¶¨²ñ¡¦ºØÆ£ÌÐÂÀ²ñÄ¹¡¢»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê¡¦ËÒÌî¾ºÁêÃÌÌò¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¦°¤Àîº´ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤ÎÉô²ñ»²¹Í°Ñ°÷¤ÎÊý¤¿¤Á¤â»²²Ã¤·¤Æ¡¢
¡ÖÌ¤Íè¤Ë¤«¤±¤ëJRÅì³¤¤Î¡¢Ì´¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤òÃ´¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ëÎó¼Ö¡×
¡ÖÎ¹µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì´¤Î¤¢¤ëÎó¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤ËÆóÅÙÌÜ¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡ÖÁ´¼Ö»ØÄêÀÊ¡×¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÎÁ¶âÀßÄê¡×
¤½¤Î¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Ï¡¢¤Þ¤º1992Ç¯3·î¤ËÅìµþ～¿·Âçºå´Ö¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤µ¤é¤Ë¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÁ´¼Ö»ØÄêÀÊ¡×¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÎÁ¶âÀßÄê¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×¤è¤ê¤â¡¢Åìµþ～¿·Âçºå¡Ü950±ß¡¢Åìµþ～Ì¾¸Å²°¡Ü750±ß¡¢Ì¾¸Å²°～¿·Âçºå¡Ü450±ß¤È¹â¤á¤ÎÎÁ¶âÀßÄê...ÂçÉý¤Ê»þ´ÖÃ»½Ì¤¬¤Ï¤«¤ì¤ëÎó¼Ö¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¡ÖÀÄ½Õ18¤¤Ã¤×¡×¤Ç½ÕµÙ¤ß¤ä²ÆµÙ¤ß¤Ë1Æü2,200±ßÄø¤Ç±óµ÷Î¥¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿·´´Àþ¤¬¤µ¤é¤ËÉßµï¤Î¹â¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤ÎÊ¬¡¢¤½¤ÎÂ®¤µ¤Ë²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤¿ÍøÍÑµÒ¤ÎÊý¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
JRÅì³¤¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é1Ç¯¸å¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤â¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¸½¤ë
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç1992Ç¯¡¢°ìÂ¤ªÀè¤ËJRÅì³¤¶è´Ö¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×300·Ï¤¬¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î²¬»³¤Î¼Ö¸Ë¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍâÇ¯1993Ç¯1·î5Æü¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡Ú²èÁü⑦¡Û¡£
¤½¤¦¡¢1Ç¯ÃÙ¤ì¤Æ1993Ç¯3·î18Æü¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¤ËJRÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×300·Ï¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¼ÖÎ¾¤ò¡¢Åö»þ¤Î´¶³Ð¤ÇÄ¯¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡£¡£¡£ÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤¬¡Ú²èÁü⑧¡Û¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö°ìÉ®½ñ¤¡×¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÀ¨¤¯¥·¥ó¥×¥ë¡ªÅö»þ¡Ö¥¹¥Ôー¥É¤òÄÉµæ¤¹¤ë¤È¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¤Î¤Á¤Î700·Ï¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö0·Ï¡×¡Ö100·Ï¡×¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡ÖÉ¡¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢300·Ï¤«¤é¤Ï¡Ö¤Õ¤¿¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
300·Ï¡ÖJRÅì³¤¡×¡ÖJRÀ¾ÆüËÜ¡×¤Î°ã¤¤¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©
¤³¤Î»þ¡¢²¬»³¤Î¼Ö¸Ë¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤¬À½ºî¤·¤¿¡Ö300·Ï¡×5ÊÔÀ®¤Î¤¦¤Á¤Î1ÊÔÀ®¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î³°´Ñ¤ÏJRÅì³¤¤Î¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¼ÖÆâ¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
JRÅì³¤¤Î¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¼ÖÎ¾¤¬¡ÖÃã·ÏÅý¤Î¿§¡×¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡Ö¥°¥ìー·Ï¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Èー¥ó¡×¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ú²èÁü⑨⑩¡Û¡£
¤½¤ó¤Ê°ã¤¤¤Ïµ¤ÉÕ¤«¤º¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿...¤È¤¤¤¦¤è¤êÅö»þÉ®¼Ô¤Ï¡¢JRÅì³¤¡¦À¾ÆüËÜ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ÊÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÅÜ¤é¤ì¤½¤¦¡Ë¡£
±¿Å¾ÀÊ¤ÎÆâÉô¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¸«¤Æ¤ß¤ë¤È...
¤½¤·¤ÆÅö»þ¤Î¥«¥á¥é¤Ï¡¢300·Ï¤Î±¿Å¾ÀÊÆâ¤â»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü⑪¡Û¤ÎÂ®ÅÙ¥Ñ¥Í¥ë¡¢¤³¤Î²èÁü¤Ç¤Ï¸«¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢300¥¥í¤Þ¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Ìë¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¾È¤é¤¹¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤¥é¥¤¥È¤â²Ä°¦¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î»þ¡¢¤Ê¤¼²¬»³¤Î¼Ö¸Ë¡Ú²èÁü⑫¡Û¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤«¡£Åö»þ¤Î¸¶¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¸þ¤±¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¿Å¾½ê¤Î¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¼ÖÎ¾¹½Â¤¡×¤ä¡Ö¼ÖÎ¾¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸»þ¤ÎÂ¬Äêµ¡´ï¤Î°·¤¤Êý¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü⑬¡Û¤Ï±¿Å¾ÀÊ¤ò²£¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£
Éª³Ý¤±¤¬ÊÒÊý¤À¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Ø»ÒÀ±¿Í¤¬¡Ö¥ä¥¡¡¢¥³¥ó¥Ë¥Á¥Ï¡×¤È°§»¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¡£¡£¤Ê¤Ë¤«¤Í¡¢°Ø»ÒÀ±¿Í¤Ã¤Æ¡£
¤µ¤¡¡¢¤¤¤è¤¤¤èJRÀ¾ÆüËÜ¶è´Ö¤Ë¤â¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×¤è¤êÂ®¤¤¿·´´Àþ¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¡ª¤È´üÂÔ´¶¤¬ËÄ¤é¤à1993Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¡Ö300·Ï¡×¥·¥êー¥º¤¬4²óÂ³¤¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¡¢°úÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ö500·Ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¿¤¤～¡ª¡ª¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢500·Ï¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢¤¢¤È8½µ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¡²ó¡Ö300·Ï¡¦»³ÍÛÏ©¤ò»þÂ®270¥¥í¤Ç¶î¤±¤ë¡ª¡×¤Ï¡¢8·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú1²óÌÜ¡Û¡Ö·¯¤Ï¿·´´Àþ¡Ö951·Á¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡Ö0·Ï¡×¤Ç¤â¡Ö100·Ï¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤2Î¾ÊÔÀ®¤ÎÄ¶µ®½Å²èÁü¤òÈ¯·¡¡×
¡Ú2²óÌÜ¡Û¡Ö¿·´´Àþ¡Ø0·Ï¡Ù¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ØÂ®ÅÙ·×¡Ù³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¤½¤·¤ÆµÞ¹ÔÅÅ¼Ö¡Ø153·Ï¡Ù¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê²èÁü¤â¡×
¡Ú3²óÌÜ¡Û¡Ö·¯¤Ï¡ØÆÃµÞ¤Ï¤È¡Ù¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡©¿·´´ÀþÇîÂ¿³«¶È¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡Ø¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È·¿485·Ï¡¦¤Ï¤È¡ÙºÇ¸å¤ÎÍº»Ñ¡×
¡Ú4²óÌÜ¡Û¡Ö¿·´´Àþ100·Ï¡Ø2³¬·ú¤Æ¡Ù¡Ø¥í¥ó¥°¥Îー¥º¡Ù¾×·â¤Î¥Ç¥Ó¥åー¡Ø2³¬·ú¤Æ¼ÖÎ¾1³¬ ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¾®¤µ¤ÊÁë¡Ù¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©¡×
¡Ú5²óÌÜ¡Û¡Ö¿·´´Àþ100·Ï¡ØºÇ¹â»þÂ®230¥¥í²½¡Ù¤ØÁö¹Ô»î¸³¡Ê1988Ç¯¡Ë¥¥ã¥¹¥¿ー¤¬»î¾è²ñ¤ÇÆ±¾è¤·¤¿¤é¡Ø»þÂ®231㎞½Ð¤Æ¤¿¡ª¡Ù¡×
¡Ú6²óÌÜ¡Û¡Ö¡ØÀÄÉ¡¡Ù¤Î0·Ï¿·´´Àþ¤¬¸½¤ì¤¿¡¡¤Ê¤¼ÀÄ¤¤¡©¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï...¤½¤â¤½¤â¡Ø¿·´´Àþ¤ÎÉ¡¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×
¡Ú7²óÌÜ¡Û¡Ö·¯¤Ï¿·´´Àþ100·Ï¡Ø¥°¥é¥ó¥É¤Ò¤«¤ê¡Ù¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡¡2³¬·ú¤Æ¼ÖÎ¾¤¬4Î¾¤Ë¡ª¡×
¡Ú8²óÌÜ¡Û¡Ö¿·´´Àþ100·Ï¡¡Åö»þ¡Ê1990¡Ë¤Î¹ñÆâºÇÂ®¡Ø277km/h¡Ù¤òµÏ¿¡ª¤Ç¤â±Ä¶È±¿Å¾¤Ï¼Â¸½¤»¤º...¤Ê¤¼¡©¡×
¡Ú9²óÌÜ¡Û¡Ö¿·´´Àþ³«¶È¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡©¡Ê1992Ç¯¡Ë¡ØÅìµþÆüµ¢¤ê½ÐÄ¥¤¬²ÄÇ½¤Ë( ŽÉ§¥`)ŽÄŽÏŽØŽÀŽ²ŽÖŽ°¡Ù¡ØÄÌ¶Ð¤¬³Ú¤Ë(¡¢Ï¡®)ŽÊŽÔŽ²¡Ù¡×