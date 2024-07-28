¿··¿¡ÖÄ¶¥¹¥´¤¤¡ÈÏ©Àþ¥Ð¥¹¡É¡×½é¸ø³«¡ª »Â¿·¡Ö½ë¤¹¤®¤ëÍ¥ÀèÀÊ¡×¤Ë²è´üÅª¡ÖÇ®¾øµ¤¥Ü¥¿¥ó¡×¤âÅëºÜ!? ¥ÉÇ÷ÎÏ¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥Ð¥¹¡×2¹æ¼Ö´°À®
ÅìµÞ¥Ð¥¹¤Î¡Ö¥ï¥ó¥í¥Þ¼Ö¡×¤ò²þÂ¤ ¥«¥é¡¼¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë
¡¡¥Ð¥¹»ö¶È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥ê¥Ð¡¼¥¹¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¤Ï2024Ç¯7·î24Æü¡¢°ÜÆ°·¿¥µ¥¦¥Ê¥Ð¥¹¡Ö¥µ¥Ð¥¹¡×¤Î2¹æ¼Ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡ÅìµþÅÔ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¤Ê¤É¤ÇÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤¹¤ëÅìµÞ¥Ð¥¹¤«¤é¤Î¾ùÅÏ¼ÖÎ¾¤òÍÑ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥Ð¡¼¥¹¤Ï2022Ç¯¤Ë¥µ¥¦¥Ê¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥¤¥¥¿¥¤¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë°ÜÆ°¼°¥µ¥¦¥Ê¥Ð¥¹¤È¤·¤Æ¥µ¥Ð¥¹¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡× ¤³¤ì¤¬¡Ö¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤Ï©Àþ¥Ð¥¹¡×¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤¹¡Ê36Ëç¡Ë
¡¡½é¤á¤Æ²þÂ¤¤·¤¿¥µ¥Ð¥¹1¹æ¼Ö¤Ï¡¢¿ÀÉ±¥Ð¥¹¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ï©Àþ¥Ð¥¹¤ò²þÂ¤¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2022Ç¯3·î¤«¤é±¿¹Ô¤ò³«»Ï¡£ÆÊÌÚ¸©¤«¤éº´²ì¸©¤Þ¤Ç¡¢Â¿¿ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡È¤´¾ø¼Ö¡É¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é´ØÅìÊýÌÌ¤Ø¤Î²óÁ÷¤Ë¤ÏÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤·¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÅìµÞ¥Ð¥¹¤«¤é¼ÖÎ¾¤Î¾ùÅÏ¤¬·èÄê¤·¡¢2¹æ¼Ö¤Î³«È¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2¹æ¼Ö¤ÏÅìµÞ¥Ð¥¹¼ÖÎ¾¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÄÌ¾Î¡Ö¥ï¥ó¥í¥Þ¼Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤È¹âÂ®Ï©Àþ¥Ð¥¹¡¢ÂßÀÚ¼Ö¤È¤·¤Æ¤â±¿¹Ô¤¬²ÄÇ½¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¼ÖÎ¾¡Ê»°É©¤Õ¤½¤¦¡Ö¥¨¥¢¥í¥¹¥¿¡¼¡×¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤È¤Û¤ÜÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÖÆâ¤Ï¹âÂ®Ï©Àþ¤äÂßÀÚ¤È¤·¤Æ¤â»È¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢ºÂÀÊ¤Î¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥·¡¼¥È¤¬¾åµé¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Â¦ÁëÇÛÃÖ¤¬ÊÑÂ§Åª¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¼ÖÎ¾¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ð¥¹¤ÎºÇ¸åÉô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥µ¥í¥óÀÊ¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥³¤Î»ú·¿¤Î¥µ¥¦¥Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¥µ¥í¥ó¥µ¥¦¥Ê¡×¤òÀßÃÖ¡£
¡¡ÍøÍÑ¼Ô¤¬²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÁë¤«¤é¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Ãæ±û¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤ÏÀÑ¤ßÌÚ¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¼«Í³¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Äê°÷2Ì¾ÄøÅÙ¤Ç¸Ä¼¼´¶³Ð¤ÇÆþ¤ì¤ë¡ÖÍ¥ÀèÀÊ¥µ¥¦¥Ê¡×¤âÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÍ¥ÀèÀÊ¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Ï1¿ÍÍøÍÑ»þ¤Ë¤Ï¿²Å¾¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¤Ï¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°¡ÊËÌ²¤Í³Íè¤Î¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡Ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ð¥¹1¹æ¼Ö¤Ç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹ß¼Ö¥Ü¥¿¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾øµ¤È¯À¸ÁõÃÖ¡ÊÄÌ¾Î¡§¡Ö¾øµ¤¹ß¤ê¤Þ¤¹¥Ü¥¿¥ó¡×¡Ë¤ò2¤Ä¤ËÁý¤ä¤·¤¿¤Û¤«¡¢Äß¤ê³×²¹ÅÙ·×¤äÀ°Íý·ô¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ÉÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ÎÌ¾»Ä¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë³°Áõ¤ÏÅìµÞ¥Ð¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö¿åÉ÷Ï¤¥Ö¥ë¡¼¡×¤Î¥é¥¤¥ó¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥µ¥Ð¥¹¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤òÁõÃå¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë²þÂ¤¡£¹ÔÀèÉ½¼¨´ï¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥Ê¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥Ð¥¹2¹æ¼Ö¤Ïº£¸åÅìµÞ¥Ð¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¡¢´ØÅì¤òµòÅÀ¤Ë±¿¹Ô¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ê±¿¹ÔÍ½Äê¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£