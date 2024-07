【POP UP PARADE 初音ミク Little Missing Stars Ver.】2025年1月 発売予定価格:5,500円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE 初音ミク Little Missing Stars Ver.」を2025年1月に発売する。価格は5,500円。7月25日より予約受付を開始した。

本商品はササノマリイ氏とRella氏のコラボレーション楽曲「Little Missing Stars」のMVに登場する「初音ミク」をフィギュア化したもの。「初音ミク」のチャームポイントのツインテールが五線譜となったデザインとなっており、クリアパーツで神秘的な造形となっている。

純白の衣装と合わせて、透明感ある雰囲気となっている。

POP UP PARADE 初音ミク Little Missing Stars Ver.

2025年1月 発売予定

価格:5,500円

スケール:ノンスケール

サイズ:全高約180mm

Art by Rella (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。