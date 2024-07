UNIS、1stシングル「CURIOUS」Zバージョンの個人＆ユニットコンセプトフォトを公開

UNISがもう一度大胆なイメージチェンジを果たした。彼女たちは本日(24日)0時、公式SNSチャンネルに1stシングル「CURIOUS」のZバージョンの個人およびユニットコンセプトフォトを掲載した。今回のコンセプトフォトの主人公はナナ、コトコ、パン・ユナ、イム・ソウォンだ。彼女たちは白いTシャツと黒いショートパンツにスニーカーを合わせ、堂々とカメラを見つめている。ユニフォームのようなスタイルで統一感は維持しながらも、それぞれのスタイルで魅力をアピールする4人のメンバーの姿が感嘆を誘った。

Zバージョンでは特別にユニットフォトが用意された。一堂に会し、完璧なビジュアルを披露したメンバーたちは、特別な組み合わせのユニットフォトで個人フォトとは異なるケミストリー(相手との相性)を描き出した。また、Tシャツに刻まれた文章も好奇心を刺激した。「NEXT CHAPTER I WANT TO BE THE ONE」という文章はニューアルバムのムードスポイラーからGLOW-Zコンセプトのフォトまで、色々なコンテンツに登場している。今回は4人のメンバーが直接この文章が刻まれたTシャツを着て登場し、さらに注目を集めた。今回の活動を通じて新しいワナビーになるという彼女らの堂々とした抱負と自信を伝えている。彼女たちは、計3つのバージョンのコンセプトフォトの中で、それぞれ異なるビジュアルと雰囲気で新しいアルバムのメッセージを表現している。果たして彼女らが新たに披露する「CURIOUS」のメインコンセプトは何だろうか、関心が高まっている。UNISは8月6日、1stシングル「CURIOUS」を引っ提げて華やかにカムバックする。彼女たちはデビューアルバムのタイトル曲「SUPERWOMAN」を通じて、誰でも望むならいつでも自分のスーパーウーマンになれるという愛らしい抱負を語る。今回のニューアルバムについては、発売日とアルバム名だけが公開されている状態だが、彼女たちは「CURIOUOS」を通じて、自身のアイデンティティを新たにアピールする大胆なイメージチェンジを暗示している。「CURIOUS」は8月6日、各音楽配信サイトを通じて発売される。