俳優ライアン・レイノルズ(47)が、最新映画『デッドプール&ウルヴァリン』のプレミア上映会に出席し、妻で女優のブレイク・ライブリー(36)との第4子の名前を初めて公表した。ブレイクは昨年2月に第4子を出産したが、赤ちゃんの性別や名前は明かしていなかった。北欧をルーツとする風変わりな名前を発表すると、SNSでは「個性的」「変な名前」とさまざまな意見が飛び交った。歌手テイラー・スウィフトは、親友であるブレイクの3人の子ども達の名前を歌詞で使用しているため、ファンからは「テイラーの新作に名前が登場するのが楽しみ!」という声もあがっている。ライアンは今年5月にTV番組で第4子の名前について聞かれたが、ジョークでうまくかわしていた。

ライアン・レイノルズが22日(以下、現地時間)、米ニューヨークのリンカーンセンターにあるデイヴィッド・H・コーク劇場で開催された、新作映画『デッドプール&ウルヴァリン』のプレミア上映会に出席した。同作は、マーベルコミックをベースにしたヒーローアクション映画『デッドプール』シリーズの第3弾だ。ライアン演じる無責任なヒーロー“デッドプール”が、ヒュー・ジャックマン演じる“ウルヴァリン”とバディを組み、世界を未知の脅威から救おうとするストーリーだ。会場のレッドカーペットでは、ライアンが妻で女優のブレイク・ライブリーと並んで写真撮影を行った。ブレイクは、ライアン演じる“デッドプール”にインスパイアされたダークレッドのジャンプスーツに身を包んでいた。ライアンとブレイクは、ハリウッドきってのおしどり夫婦として知られている。2人は映画『グリーン・ランタン』(2011年公開)で共演したことをきっかけに交際を始め、2012年9月に極秘結婚した。2人はその後、ジェームズちゃん(9)、イネスちゃん(7)、ベティちゃん(4)という3人の娘をもうけた。2023年2月には第4子が誕生したが、赤ちゃんの性別や名前については明かしてこなかった。そんなライアンが突然、第4子の名前を公表したのだ。プレミア上映会のステージに立ったライアンは、「まず、ここにいる妻ブレイクに、ありがとうと伝えます」と言うと、4人の子ども達に向けてこのように伝えた。「この場所にいるジェームズ、イネス、ベティ、オリンにも感謝します。もし僕の運が良ければ、この瞬間が君達の不思議な人生の中でトラウマになることを願っている。つまり、この映画のストーリーのようにね。」そして「僕は、家族全員がこの場所に来てくれて本当に嬉しい」と家族への愛を述べた。ライアンはブレイクとの第4子が“オリン(Olin)”だと明かしたものの、性別については言及しなかった。“オリン”は北欧をルーツとする男児の名前で、「先祖の跡継ぎ」や「受け継ぐ」という意味を持つ。ライアンの妻ブレイクは歌手テイラー・スウィフト(34)と大親友で、一緒に外出する姿が何度も目撃されている。テイラーは2020年にリリースした楽曲『Betty』の歌詞でライアン夫妻の3人の娘、ジェームズちゃん、イネスちゃん、ベティちゃんの名前を登場させている。テイラーのファンはこのことを知っているため、ライアンがブレイクとの第4子の名前を公表すると、SNSでは「テイラーの次の歌のタイトルは『オリン』に決まり!」「テイラーの新作でオリンという名前が登場するのが楽しみ」「テイラーはどうやってその名前を歌詞に入れるのかな」と期待するコメントが続々と寄せられた。さらに“オリン”という名前について「可愛い」「素敵だわ」「個性的」と称賛する声のほか、「変な名前」「一体どういう意味があるんだ?」「コリン(Colin)の“C”を忘れたの?」と批判的なコメントもあがるなど、ネットが騒然となった。ライアンは5月、米TV番組『TODAY』にゲスト出演した際、司会者のサバンナ・ガスリーから「テイラーは、(子ども達の名前を)歌詞に入れているのよね!」と言われ、テイラーの新アルバム『ザ・トーチャード・ポエッツ・デパートメント』の収録曲に、ライアンの第4子の名前が登場するのかと質問された。するとライアンは、子どもの名前を答えるのを回避するため、このようなジョークでかわしていた。「僕達はいつも、テイラーが子どもの名前を教えてくれるのを待っているんだ。だからこう言うよ。『僕らは、今も待ってるんだよ!』とね。」なおライアンは、今後もブレイクとの間に家族を増やすことについて積極的なようだ。米メディア『E! News』が22日に公開したインタビューでは、ライアンが子ども達と一緒に暮らすことの喜びについて、このように語っていた。「多ければ多いほど楽しいんだ。可能である限り、たくさん欲しいよ。できるだけ多くの小さな鼓動が、家中の物を壊しながら走り回っている。こういうのが大好きだ。もっと増やそうじゃないか!」画像は『Ryan Reynolds Instagram「2023 part deux.」「Thank you 2023 part 1.」』『deadpoolmovie Instagram「Live from HUGH York,」』『Wolverine Instagram「Get tickets now for #DeadpoolAndWolverine,」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)