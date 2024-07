【REPORT】WayVからEVNNE、BOYNEXTDOORまで！テレ朝主催フェス「The MusiQuest」で多彩なステージを披露

2024年7月20日(土)、7月21日(日)の2日間、神奈川・ぴあアリーナ MMにてテレビ朝日が主催する夏フェスイベント「The MusiQuest 2024」が今年も開催された。本イベントは「音楽の多様性」「新しい音楽との出会い」を追求することをテーマに、去年からスタートした、新感覚の音楽イベント。国籍・ジャンルの垣根を超えた豪華アーティストが集結し、2日間にわたり大きな盛り上がりを見せた。

両日のオープニングアクトには、4月に1stシングル「NOWADAYS」で待望のデビューを果たしたNOWADAYSが登場。いま最も勢いに乗っている新人アーティストの彼らは、Day1は黒を基調とした軽やかなパンク風の衣装、Day2には対照的に純白のセットアップ姿で登場。「NOW」「OoWee」などの激しめのダンスナンバーから披露し、中毒性のあるパフォーマンスで会場のボルテージを一気にブチ上げた。「TICKET」のラスサビ前には、YOON(ユン)の「愛してるー!」の声で観客からは黄色い歓声が沸き上がる。最後には「Rainy day」を披露。バラード調の楽曲の中で5人それぞれが高い歌唱力を発揮し、その表現力の幅の広さを見せつけた。Day1のトップバッターには昨年3月にメジャーデビューし、8月7日には日本デビューを控えるxikersが、デニムジーンズで揃えたストリート調の衣装に身を包み登場。「We Don‘t Stop」やデビュー曲「TRICKY HOUSE」をダンスと共に披露し、そのエネルギッシュなパフォーマンスに会場は大きく揺れた。「HOMEBOY」ではメンバーそれぞれが華麗なラップを魅せ、「XIKEY」では一糸乱れぬダンス・パワフルな歌唱で観客を魅了。会場のファンダムのみならず初めて彼らを見る観客をも惹き付ける、圧巻のパフォーマンスで会場の熱を高めた。「これからも、もっとカッコイイxikersになります!」という「DO or DIE」前のMCでのメンバーの言葉には、日本デビューという新たなステップへ踏み出すことへの確かな自信と期待が込められていた。続くのは今年1月に武道館単独公演をソールドさせ、来年2月には自身初のアリーナ単独公演の開催を発表した Novel Core。「始めようぜ、MusiQuest!」という言葉で会場の注目を一気に集めた後、「TYPHOON」からフルスロットルでのパフォーマンスに歓声は鳴りやまない。「せっかくのこのイベント、全力で盛り上がって次のアーティストに繋げようぜ」という彼の言葉に、観客の多くが次々と立ち上がって手を振り始めた。大人気アニメシリーズのエンディングを飾った楽曲「RULERS」や彼の真骨頂であるラップ曲「SHIKATO!!!」、爽やかで明るいナンバー「BYE BYE」など表現の幅を披露し、会場を沸かせ続けたNovel Core。ステージ中を駆け回るパフォーマンス、軽快だが心に残るMCに加え、マイクトラブルの際にも「俺の心の歌が聴こえたっしょ?」と語りかける彼は、まさしく新時代のカリスマアーティストと言えるだろう。「Next artist is...SPYAIR」という紹介映像が流れ終わるや否や、バンド演奏の轟音と共に颯爽とステージに登場したSPYAIR。ヒットナンバー「現状ディストラクション」からスタートし、「アイム・ア・ビリーバー」ではどんな明日にも立ち向かって突き進んでいく、というSPYAIRなりのメッセージで観客を共鳴させた。「RE-BIRTH」「RAGE OF DUST」では力強いシャウトを披露。YOSUKE(Vo.)の確かな表現力を見せつけた。そして最後には、大人気アニメの劇場版主題歌「オレンジ」を披露。会場のボルテージは最高潮に達した。パフォーマンス後、YOSUKEは「また、どこかで会えることを願っています」という言葉を残し、圧巻の歌唱力・演奏力を示しながらSPYAIRのパフォーマンスを締めくくった。