FTISLAND、10月に東名阪で秋ツアーを開催…終演後にハイタッチ会も

ロックバンドFTISLANDが、毎年定番の秋ツアー「FTISLAND AUTUMN LIVE 2024〜WHAT DO YOU THINK?〜」の開催を発表した。今回開催するライブのタイトルである「WHAT DO YOU THINK?」は、昨年開催した「F-R-I-E-N-DS」ツアーや、今年開催した「HEY DAY」ツアーを通して、「FTISLANDの第2ページを作っていきたい」と伝えてきたメンバーが、親友であるPrimadonna(FTISLANDのファンの名称)に、自身が新たなステップを踏み出したことに対し「こんな僕たちをどう思う?」という問いかけの意味を込め、メンバー自ら考案したものとなっている。

今までは自分たちのステージを見せること、曲を聞かせることに集中していた彼らが、これからはPrimadonnaとライブを通してコミュニケーションを取りながら、次のステップに進んでいくぞという強い意志を感じさせた。東名阪で開催される本ライブツアーは、7月25日(木)より順次チケット先行受付が開始となる。さらに、ファンクラブ先行にてチケットを購入した人の中から、終演後の「ハイタッチ会」に抽選で合計400人(各公演100人)が招待される豪華抽選特典の実施も決定。第2ページを描き始めたFTISLANDの熱いライブを会場で体感してみてはいかがだろうか。

■公演情報

「FTISLAND AUTUMN LIVE 2024〜WHAT DO YOU THINK?〜」

【会場・公演日時】

<名古屋>愛知県芸術劇場

10月4日(金)18:00開場 / 19:00開演



<大阪>オリックス劇場

10月12日(土)17:00開場 / 18:00開演

10月13日(日)15:00開場 / 16:00開演



<東京>日本武道館

10月17日(木)17:30開場 / 18:30開演



【チケット料金】

・FC先行:全席指定13,200円(税込)

・一般:全席指定14,300円(税込)

※未就学児童入場不可、小学生以上有料

※チケット料金の他、手数料が別途かかります。

※入場時等、身分証や会員証を確認させていただく場合がございます。



【チケット受付期間】

●Primadonna Japan先行受付期間

申込み期間:7月25日(木)18:00 〜8月7日(水)23:59まで

抽選結果発表:8月14日(水)18:00頃から順次

入金期間:8月14日(水)18:00 〜 8月20日(火)23:59まで



<Primadonna Japan先行申込対象者>

先行受付期間中に新規ご入会(=ご入金)いただき会員番号が発行された方、また、2024年7月末以降の会員有効期限をお持ちの方が対象となります。

※Primadonna Japan先行のお申し込み方法詳細は、受付開始時にPrimadonna Japanオフィシャルサイトにてご案内させていただきます。ご入会後ご自身でご確認ください。

※会員番号・パスワードが不明の方は、必ず先行受付期間内にお時間に余裕をもってファンクラブまでお問い合わせください。締め切り直前のお問い合わせにはご対応いたしかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※いかなる場合でも、先行受付期間終了後のお問い合わせにはご対応いたしかねます。

※お申し込みは先着順ではなく、申込期間終了後に抽選となります。焦らずゆっくりと、内容にお間違えのないようお申し込みください。



Primadonna Japanご入会はこちら



●FTISLAND☆ワールド先行受付期間

申込み期間:8月14日(水)18:00 〜 8月20日(火)23:59

抽選結果発表:8月24日(土)18:00頃から順次

入金期間:8月24日(土)18:00 〜 8月30日(金)23:59



FTISLAND☆ワールドご入会はこちら

※スマートフォンからのみ閲覧いただけます。



※FTISLAND☆ワールド先行は、お申込み時点で有効会員の方が申込対象となります。

※その他詳細は、受付開始時にFTISLAND Japan Official Website及びFTISLAND☆ワールドにてご案内させていただきます。



<チケット申し込みに関する注意事項>

・チケット料金の他、手数料が別途かかります。

・毎週火曜日・水曜日2:30〜5:30は、システムメンテナンスのためサービスをご利用いただけません。

・その他詳細は、各先行受付開始時にFTISLAND Japan Official Website及び各オフィシャルサイトにてご案内させていただきます。



■関連リンク

FTISLAND Japan Official Website