3Ï¢¾¡¤ÎÀ¶¿å¤¬¼ó°ÌÃ¥´Ô¡ª¡¡Ä¹ºê¤È²£ÉÍFC¤Ï¤È¤â¤Ë¼¹Ç°¤Î¥É¥í¡¼¡¿J2Âè24Àá
¡¡2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè24Àá¤¬13Æü¤È14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¤Ë²ÃÆ£Âç¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢58Ê¬¤Ë¤Ï¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¦¥¿¥«¤ÎµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òÍá¤Ó¤ë¡£22»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤¹¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿Ä¹ºê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ëß·ÅÄ¿ò¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¼¹Ç°¤Î¥É¥í¡¼¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÈÂÐÀï¤·¤¿²£ÉÍFC¤ÎÏ¢¾¡¤Ï¡Ö8¡×¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢57Ê¬¤È66Ê¬¤ËÈïÃÆ¤·¡¢²£ÉÍFC¤Ï2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢76Ê¬¤Ë°ËÆ£æÆ¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢87Ê¬¤Ëüâ¶¶Íø¼ù¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¡¢¿É¤¯¤â¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤ò½¦¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Å¨ÃÏ¤ÇÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤òÇË¤Ã¤¿À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤¬¡¢Ä¹ºê¤«¤é¼ó°Ì¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£33Ê¬¤Ë¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ö¥é¥¬¤¬»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¤È¡¢89Ê¬¤Ë´¥µ®»Î¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢2¡Ý0¤Î¾¡Íø¤Ç3Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å°ÌÀª¤Ç¤Ï¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ë¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤¬ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì0¡Ý2¤ÇÇÔÀï¡£¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ÏÆÊÌÚSC¤È1¡Ý1¤ÎÄË¤ßÊ¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥È¥Ã¥×3¤È¤Îº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤ï¤FC¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ò2¡Ý1¤Ç²¼¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò¡Ö3¡×¤Ç»ß¤á¤Æ4»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¡£¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Ï1ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤ò²¼¤·¡¢3»î¹ç¤Ö¤ê¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àáº£µ¨2¾¡ÌÜ¤òÄÏ¤ó¤ÀºÇ²¼°Ì¤Î¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÈÂÐÀï¡£90Ê¬¤Ë¼¯»ùÅç¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤ÆÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¤Ê¤«·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à7Ê¬¡¢º´ÀîÞ«²ð¤¬º¸Â¤Ç¹ë²÷¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢·²ÇÏ¤ÏÅÚÃÅ¾ì¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤ò½¦¤Ã¤¿¡£
¡¡2»î¹çÏ¢Â³0¡Ý4¤ÇÇÔÀï¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿°¦É²FC¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Ç1ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤ÆÆ£»ÞMYFC¤ò·âÇË¡£Æ£»Þ¤Ï¥Á¡¼¥àÁÏÀß15¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Àá¤Î»î¹ç·ë²Ì¤È½ç°ÌÉ½¡¢¼¡Àá¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§7·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Æ£»ÞMYFC¡¡0¡Ý1¡¡°¦É²FC
¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¡1¡Ý1¡¡¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
¢§7·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡¡1¡Ý0¡¡¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC
¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡¡2¡Ý2¡¡²£ÉÍFC
¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¡¡2¡Ý2¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê
¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡¡1¡Ý2¡¡¤¤¤ï¤FC
ÆÊÌÚSC¡¡1¡Ý1¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³
¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡¡0¡Ý2¡¡¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ
ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡¡2¡Ý0¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ
ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡¡0¡Ý2¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡¿ÆÀ¼ºÅÀº¹
1°Ì¡¡À¶¿å¡Ê52¡¿¡Ü16¡Ë
2°Ì¡¡Ä¹ºê¡Ê51¡¿¡Ü25¡Ë
3°Ì¡¡²£ÉÍFC¡Ê50¡¿¡Ü28¡Ë
4°Ì¡¡²¬»³¡Ê41¡¿¡Ü11¡Ë
5°Ì¡¡»³¸ý¡Ê38¡¿¡Ü8¡Ë
6°Ì¡¡ÀçÂæ¡Ê38¡¿0¡Ë
7°Ì¡¡ÀéÍÕ¡Ê36¡¿¡Ü14¡Ë
8°Ì¡¡¤¤¤ï¤¡Ê34¡¿¡Ü8¡Ë
9°Ì¡¡°¦É²¡Ê34¡¿¡Ý7¡Ë
10°Ì¡¡ÆÁÅç¡Ê32¡¿¡Ý6¡Ë
11°Ì¡¡½©ÅÄ¡Ê31¡¿0¡Ë
12°Ì¡¡Æ£»Þ¡Ê30¡¿¡Ý12¡Ë
13°Ì¡¡»³·Á¡Ê29¡¿¡Ý3¡Ë
14°Ì¡¡ÂçÊ¬¡Ê28¡¿¡Ý6¡Ë
15°Ì¡¡·§ËÜ¡Ê27¡¿¡Ý11¡Ë
16°Ì¡¡¹ÃÉÜ¡Ê26¡¿¡Ý2¡Ë
17°Ì¡¡¿å¸Í¡Ê23¡¿¡Ý7¡Ë
18°Ì¡¡¼¯»ùÅç¡Ê23¡¿¡Ý15¡Ë
19°Ì¡¡ÆÊÌÚ¡Ê21¡¿¡Ý22¡Ë
20°Ì¡¡·²ÇÏ¡Ê13¡¿¡Ý19¡Ë
¢§8·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë
18:00¡¡²£ÉÍFC¡¡vs¡¡ÀéÍÕ
19:00¡¡ÀçÂæ¡¡vs¡¡À¶¿å
19:00¡¡·²ÇÏ¡¡vs¡¡¹ÃÉÜ
19:00¡¡²¬»³¡¡vs¡¡»³·Á
19:00¡¡»³¸ý¡¡vs¡¡ÂçÊ¬
19:00¡¡°¦É²¡¡vs¡¡ÆÁÅç
19:00¡¡Ä¹ºê¡¡vs¡¡¿å¸Í
19:00¡¡·§ËÜ¡¡vs¡¡ÆÊÌÚ
19:00¡¡¼¯»ùÅç¡¡vs¡¡Æ£»Þ
¢§8·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
18:00¡¡¤¤¤ï¤¡¡vs¡¡½©ÅÄ
¡¡¼ó°Ì¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¤Ë²ÃÆ£Âç¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢58Ê¬¤Ë¤Ï¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¦¥¿¥«¤ÎµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òÍá¤Ó¤ë¡£22»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤¹¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿Ä¹ºê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ëß·ÅÄ¿ò¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¼¹Ç°¤Î¥É¥í¡¼¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Å¨ÃÏ¤ÇÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤òÇË¤Ã¤¿À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤¬¡¢Ä¹ºê¤«¤é¼ó°Ì¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£33Ê¬¤Ë¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ö¥é¥¬¤¬»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¤È¡¢89Ê¬¤Ë´¥µ®»Î¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢2¡Ý0¤Î¾¡Íø¤Ç3Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å°ÌÀª¤Ç¤Ï¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ë¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤¬ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì0¡Ý2¤ÇÇÔÀï¡£¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ÏÆÊÌÚSC¤È1¡Ý1¤ÎÄË¤ßÊ¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥È¥Ã¥×3¤È¤Îº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤ï¤FC¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ò2¡Ý1¤Ç²¼¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò¡Ö3¡×¤Ç»ß¤á¤Æ4»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¡£¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Ï1ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤ò²¼¤·¡¢3»î¹ç¤Ö¤ê¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àáº£µ¨2¾¡ÌÜ¤òÄÏ¤ó¤ÀºÇ²¼°Ì¤Î¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÈÂÐÀï¡£90Ê¬¤Ë¼¯»ùÅç¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤ÆÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¤Ê¤«·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à7Ê¬¡¢º´ÀîÞ«²ð¤¬º¸Â¤Ç¹ë²÷¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢·²ÇÏ¤ÏÅÚÃÅ¾ì¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤ò½¦¤Ã¤¿¡£
¡¡2»î¹çÏ¢Â³0¡Ý4¤ÇÇÔÀï¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿°¦É²FC¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Ç1ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤ÆÆ£»ÞMYFC¤ò·âÇË¡£Æ£»Þ¤Ï¥Á¡¼¥àÁÏÀß15¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Àá¤Î»î¹ç·ë²Ì¤È½ç°ÌÉ½¡¢¼¡Àá¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£Âè24Àá
¢§7·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Æ£»ÞMYFC¡¡0¡Ý1¡¡°¦É²FC
¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¡1¡Ý1¡¡¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
¢§7·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡¡1¡Ý0¡¡¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC
¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡¡2¡Ý2¡¡²£ÉÍFC
¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¡¡2¡Ý2¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê
¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡¡1¡Ý2¡¡¤¤¤ï¤FC
ÆÊÌÚSC¡¡1¡Ý1¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³
¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡¡0¡Ý2¡¡¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ
ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡¡2¡Ý0¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ
ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡¡0¡Ý2¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹
¢£½ç°ÌÉ½
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡¿ÆÀ¼ºÅÀº¹
1°Ì¡¡À¶¿å¡Ê52¡¿¡Ü16¡Ë
2°Ì¡¡Ä¹ºê¡Ê51¡¿¡Ü25¡Ë
3°Ì¡¡²£ÉÍFC¡Ê50¡¿¡Ü28¡Ë
4°Ì¡¡²¬»³¡Ê41¡¿¡Ü11¡Ë
5°Ì¡¡»³¸ý¡Ê38¡¿¡Ü8¡Ë
6°Ì¡¡ÀçÂæ¡Ê38¡¿0¡Ë
7°Ì¡¡ÀéÍÕ¡Ê36¡¿¡Ü14¡Ë
8°Ì¡¡¤¤¤ï¤¡Ê34¡¿¡Ü8¡Ë
9°Ì¡¡°¦É²¡Ê34¡¿¡Ý7¡Ë
10°Ì¡¡ÆÁÅç¡Ê32¡¿¡Ý6¡Ë
11°Ì¡¡½©ÅÄ¡Ê31¡¿0¡Ë
12°Ì¡¡Æ£»Þ¡Ê30¡¿¡Ý12¡Ë
13°Ì¡¡»³·Á¡Ê29¡¿¡Ý3¡Ë
14°Ì¡¡ÂçÊ¬¡Ê28¡¿¡Ý6¡Ë
15°Ì¡¡·§ËÜ¡Ê27¡¿¡Ý11¡Ë
16°Ì¡¡¹ÃÉÜ¡Ê26¡¿¡Ý2¡Ë
17°Ì¡¡¿å¸Í¡Ê23¡¿¡Ý7¡Ë
18°Ì¡¡¼¯»ùÅç¡Ê23¡¿¡Ý15¡Ë
19°Ì¡¡ÆÊÌÚ¡Ê21¡¿¡Ý22¡Ë
20°Ì¡¡·²ÇÏ¡Ê13¡¿¡Ý19¡Ë
¢£Âè25Àá¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É
¢§8·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë
18:00¡¡²£ÉÍFC¡¡vs¡¡ÀéÍÕ
19:00¡¡ÀçÂæ¡¡vs¡¡À¶¿å
19:00¡¡·²ÇÏ¡¡vs¡¡¹ÃÉÜ
19:00¡¡²¬»³¡¡vs¡¡»³·Á
19:00¡¡»³¸ý¡¡vs¡¡ÂçÊ¬
19:00¡¡°¦É²¡¡vs¡¡ÆÁÅç
19:00¡¡Ä¹ºê¡¡vs¡¡¿å¸Í
19:00¡¡·§ËÜ¡¡vs¡¡ÆÊÌÚ
19:00¡¡¼¯»ùÅç¡¡vs¡¡Æ£»Þ
¢§8·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
18:00¡¡¤¤¤ï¤¡¡vs¡¡½©ÅÄ
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÀ¶¿åL¡¦¥Ö¥é¥¬¤¬2ÀïÏ¢È¯¡ª¡¡Ä¹ºê¤È²£ÉÍFC¤Ï°ÕÃÏ¤ÎÆ±ÅÀÃÆ
¡¿— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 14, 2024
Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÃË
¡À
¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥µ¥ó¥È¥¹»Å¹þ¤ß¤Î¶¯Îõ¥·¥å¡¼¥È#¥ë¡¼¥«¥¹¥Ö¥é¥¬ ¤¬2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè24Àá
🆚ÂçÊ¬¡ßÀ¶¿å
📱#DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#ÂçÊ¬À¶¿å pic.twitter.com/ehbS2AdkUd
¡¿— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 14, 2024
Ã¯¤âÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡À
¤³¤ì¤¬¼ó°Ì¤ÎÄìÎÏ¤Ê¤Î¤«
90+9Ê¬¤Ë #ß·ÅÄ¿ò ¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè24Àá
🆚¹ÃÉÜ¡ßÄ¹ºê
📱#DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#¹ÃÉÜÄ¹ºê pic.twitter.com/ZeU3l39YJt
¡¿— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 14, 2024
¸òÂåºö¤¬¥º¥Ð¥Ã¤ÈÅªÃæ
¡À
ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é4Ê¬¸å#üâ¶¶Íø¼ù ¤¬åºÎï¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè24Àá
🆚¿å¸Í¡ß²£ÉÍFC
📱#DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#¿å¸Í²£ÉÍFC pic.twitter.com/blqlW7amhX