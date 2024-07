3Ï¢¾¡¤ÎÀ¶¿å¤¬¼ó°ÌÃ¥´Ô¡ª¡¡Ä¹ºê¤È²£ÉÍFC¤Ï¤È¤â¤Ë¼¹Ç°¤Î¥É¥í¡¼¡¿J2Âè24Àá

2024明治安田J2リーグ第24節が13日と14日に行われた。首位のV・ファーレン長崎は敵地でヴァンフォーレ甲府と対戦。前半アディショナルタイム1分に加藤大が先制ゴールを挙げたものの、後半開始早々に追いつかれると、58分にはピーター・ウタカの逆転ゴールを浴びる。22試合ぶりの黒星を喫するかと思われた長崎だったが、試合終了間際に澤田崇のゴールで追いつき、執念のドローで勝ち点「1」を積み上げた。

敵地で水戸ホーリーホックと対戦した横浜FCの連勝は「8」で止まった。スコアレスで折り返すと、57分と66分に被弾し、横浜FCは2点を追いかける展開となる。それでも、76分に伊藤翔が1点を返すと、87分に盒桐樹が試合を振り出しに戻し、辛くも勝ち点「1」を拾った。そして、敵地で大分トリニータを破った清水エスパルスが、長崎から首位の座を奪い返した。33分にルーカス・ブラガが試合の均衡を破ると、89分に乾貴士が値千金の追加点を挙げ、2−0の勝利で3連勝となった。上位勢ではジェフユナイテッド千葉がロアッソ熊本に、ベガルタ仙台が徳島ヴォルティスにそれぞれ0−2で敗戦。ファジアーノ岡山は栃木SCと1−1の痛み分けに終わり、トップ3との差を縮めることができなかった。いわきFCは敵地でモンテディオ山形を2−1で下し、連敗を「3」で止めて4試合ぶりの白星。ブラウブリッツ秋田は1点を守り抜いてレノファ山口FCを下し、3試合ぶり勝利を手にした。前節今季2勝目を掴んだ最下位のザスパ群馬は、敵地で鹿児島ユナイテッドFCと対戦。90分に鹿児島の先制点を許して絶体絶命のなか迎えた後半アディショナルタイム7分、佐川洸介が左足で豪快なミドルシュートを突き刺し、群馬は土壇場で勝ち点「1」を拾った。2試合連続0−4で敗戦のショックから立ち直りたかった愛媛FCは、敵地で1点を守り抜いて藤枝MYFCを撃破。藤枝はチーム創設15周年を祝うアニバーサリーマッチを飾ることができなかった。今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼7月13日(土)藤枝MYFC 0−1 愛媛FC鹿児島ユナイテッドFC 1−1 ザスパ群馬▼7月14日(日)ブラウブリッツ秋田 1−0 レノファ山口FC水戸ホーリーホック 2−2 横浜FCヴァンフォーレ甲府 2−2 V・ファーレン長崎モンテディオ山形 1−2 いわきFC栃木SC 1−1 ファジアーノ岡山ジェフユナイテッド千葉 0−2 ロアッソ熊本徳島ヴォルティス 2−0 ベガルタ仙台大分トリニータ 0−2 清水エスパルス※()内は勝ち点/得失点差1位 清水(52/+16)2位 長崎(51/+25)3位 横浜FC(50/+28)4位 岡山(41/+11)5位 山口(38/+8)6位 仙台(38/0)7位 千葉(36/+14)8位 いわき(34/+8)9位 愛媛(34/−7)10位 徳島(32/−6)11位 秋田(31/0)12位 藤枝(30/−12)13位 山形(29/−3)14位 大分(28/−6)15位 熊本(27/−11)16位 甲府(26/−2)17位 水戸(23/−7)18位 鹿児島(23/−15)19位 栃木(21/−22)20位 群馬(13/−19)▼8月3日(土)18:00 横浜FC vs 千葉19:00 仙台 vs 清水19:00 群馬 vs 甲府19:00 岡山 vs 山形19:00 山口 vs 大分19:00 愛媛 vs 徳島19:00 長崎 vs 水戸19:00 熊本 vs 栃木19:00 鹿児島 vs 藤枝▼8月4日(日)18:00 いわき vs 秋田