株式会社オリエンタルランドは、2024年7月9日開催の取締役会において日本を拠点とするディズニークルーズを展開することを決議。

ディズニー・エンタプライゼズ・インク(ディズニー社)と、日本を拠点とするクルーズ事業に関するライセンス契約を締結したことを発表しました。

日本でディズニークルーズを展開、2028年度に就航予定です。

契約締結日:2024年7月9日

事業開始期日:2028年度就航(予定)

持続可能な社会への貢献と長期持続的な成長のために 2030 年に目指す姿を掲げ、よりサステナブルな事業構造へ転換し、持続的に発展するための取り組みを推進しているオリエンタルランドグループ。

今回、日本におけるクルーズ市場に成長が見込めることに加え、これまでのテーマパーク事業やホテル 事業で培ってきた当社の運営ノウハウやディズニー社との強固な信頼関係という強みが活かせることから、 日本を拠点とするディズニークルーズの展開を決断し、ディズニー社とのライセンス契約の締結となりました。

プロジェクトの全体概要

事業モデル:クルーズ船の所有・経営・運営

総トン数:約14万トン

総客室数:約1,250室

乗客定員:約4,000人

乗組員数:約1,500人

船籍:日本(予定)

航路:首都圏の港を発着する短期航路が中心

総投資額:約3,300億円(建造費・開業準備費など)

就航時期:2028年度(予定)

新たな事業の概要

事業の概要

ディズニークルーズは、アメリカで1998年に就航以降、現在5隻が運航しており、さらに3隻増え、シンガポールでの就航も予定されています。

ディズニークルーズでは、船の上という非日常の空間で、ディズニーが展開する様々なコンテンツの世界を体感。

乗船したゲストは、ディズニークルーズならではの、バラエティに富んだお食事やホスピタリティにあふれたサービスはもちろん、

素晴らしいエンターテイメントなど、夢のような船の旅を満喫することができます。

料金は、一部の体験や飲食代を除き、客室、キャラクターとの没入感あふれる体験、ラグジュアリーなダイニングからカジュアルダイニングまでの幅広いラインナップの食事やプール、レクリエーションなどを含んだオールインクルーシブとなっているのも特徴の一つです。

今回締結したライセンス契約に基づき、2025年度から造船を開始し、2028年度の就航を目指します。

当該事業を担当する部門

株式会社オリエンタルランド 経営戦略本部経営戦略部

当該事業の開始のために特別に支出する金額及び内容

当該事業による総投資額は約3,300億円を見込んでいます。

