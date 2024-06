日本人が英語や フランス 語を学習する際、「r」「l」などの舌を丸める発音が難しかったり、カタカナで発音を正確に表現できないため耳で聞いて再現するのが難しかったりと、習得するのに苦戦することがあります。一方で、 アフリカ 言語 は日本語に近い発音が多く、日本語と アフリカ 言語 には興味深い音声上の対応関係があると、アメリカのケネソー州立大学でジャーナリズム教授を務めるファルーク・クペロギ氏が見解を述べています。

Japanese Words and Names Sound African. Why? - Notes From Atlantahttps://www.farooqkperogi.com/2022/10/japanese-words-and-names-sound-african.html日本語と アフリカ 言語 の対応関係について、クペロギ氏は 福井県 小浜(おばま)市を挙げています。2006年に バラク・オバマ 元大統領が上院議員時代に日本のテレビ局のインタビューで「私は小浜出身だ」と冗談を述べたことから、当時の小浜市長は市の有名な工芸品を送ったほか、2008年の大統領選挙を応援するオバマを勝手に応援する会が発足して熱烈な応援態勢が盛り上がりました。オバマ元大統領は ケニア のルオ族の血を引いており、オバマとはルオ族でしばしば付けられる名前です。また、 ナイジェリア にもオバマという町があり、「オバマ」という音は日本語でも アフリカ 言語 でも共通して聞き取れる単語だと言えます。以下の画像は、小浜市に立てられたオバマ元大統領の胸像。by Sarah Marchildonもうひとつ、クペロギ氏は「 味の素 」を例に挙げています。 味の素 は商品と同名の企業が製造しているうま味調味料で、 ナイジェリア の家庭でも一般的に用いられています。クペロギ氏は台所にある「Ajinomoto」という調味料について、 ナイジェリア 言語 にちなんで名付けられた ナイジェリア の会社だと長年思っていたそうです。さらに、 ナイジェリア のイボ族とアメリカ人のハーフである妻に「Ajinomotoは何語が由来だと思う?」と尋ねたところ、クペロギ氏の妻は「 ナイジェリア 等で話されるヨルバ語に違いない」と答えたとのこと。そのほか、日本語の個人名や町名、ものの名称の多くに、 ナイジェリア でも別の意味の名称として通じる言葉が多くあるとクペロギ氏は指摘しています。by Richard Masoner / Cyclelicious同じように、 アフリカ で使われている言葉の多くも、日本語で音声的に理解できます。例えば ナイジェリア の主要民族である「ヨルバ族」は、「ヨル=夜」「バ=馬」と、意味は異なるものの音声としては耳なじみのあるものとして聞き取ることができます。これは完全に別の 言語 としては珍しいことで、驚くほどの一致だといえます。しかし、この日本語と アフリカ 言語 との一致は、単なる音韻や意味上の偶然的な一致以上のものであるという証拠は発見されていません。同じように、 ナイジェリア 中東 部のプラトー州で用いられる 言語 は、 中国 およびその近隣諸国のシナ・チベット語族の 言語 と音やリズムに類似性が見られます。この類似性について研究した 言語 学者によると、語彙(ごい)統計分析の結果、プラトー州とシナ・チベット語族の 言語 間で発音が似ている単語のうち、意味が似ている単語は30%未満だったとのこと。結果として 言語 学者は、こうした類似点について「偶発的な証拠(accidental evidence)」と呼んでいます。異なる 言語 の発音や音の使い方が近いということは、その 言語 たちが共有の起源を持っていることが推測されますが、そのような証拠はわずかでも見つかっていません。クペロギ氏は「これはあくまで偶然の音の類似性があったということにすぎません。ただ興味深いことに、プラトー州の 言語 と日本語は、どちらもそれぞれの地域の主要な 言語 族には属しておらず、 言語 学的には『孤立した 言語 』と呼ばれるものです」と語っています。