スーパーなどで売られている食料品は消費者が安心して口にできるものでなければならないが、このほどアメリカのある女性が地元の食料品店で購入したスイカの動画をSNSに投稿して物議を醸している。スイカはシャキシャキとした食感のはずだが、女性が購入したスイカは赤い内果皮の部分がぐにゃりと曲がり、まるでゴムのようだったのだ。米ニュースメディア『The Daily Dot』が伝えた。

米ワシントン州シアトル在住のTikTokアカウント名「kiva」(以下、キヴァさん)が、今月1日に投稿した動画が注目を集めている。動画には、キヴァさんが子供たちのためにスイカを切り分ける様子が捉えられているが、どうやら納得のいくものではなかったようだ。キヴァさんは、このスイカを地元シアトルの食料品店で8ドル(約1270円)で購入したそうだが、切り分けたスイカの内果皮部分を指でつまんで一口分に割ろうとすると、スイカはまるでゴムのようにぐにゃりと曲がったのだ。そのためなかなか割ることができず、力任せにちぎっていた。動画の中で、キヴァさんは「子供たちのためにスイカを切ったんだけど、みんな(食べずに)戻してくるのよ。スイカがゴムのようになっちゃうのはなぜ?」と語っている。そして自らスイカを口にした後、表情を歪めており、明らかに満足のいく味ではなかったことがうかがえた。動画には「見た目はいいんだけど味が最悪。ゴムのように曲がるスイカって食べたことってある?」と言葉が添えられており、これまでに210万回以上の再生回数を記録している。そしてユーザーからは、このようなコメントが寄せられた。「腐りかけってこんな感じになると思うんだけど、違うかな?」「誰か! この新種のゴムのフルーツを顕微鏡で本物のスイカと比較して。」「なんで、アメリカだけこんなゴムみたいな食べ物が見つかるのかしら(泣)」結局、スイカがゴムのような状態になってしまった原因は分からずじまいのようだが、キヴァさんだけでなく、多くの人が食の安全に懸念を抱いたようだ。ちなみに米メリーランド州にある世界最大の医学図書館「アメリカ国立医学図書館(National Library of Medicine)」のウェブサイトで今年3月14日に掲載された記事によると、過去60年間で果物や野菜などの栄養価が著しく低下しているという。原因はいくつかあるが、土壌に対する「ミネラル肥料」が適切に使用されていないことや、栄養価の低い味や見た目を重視した品種の選定、また少ない土地でも多くの収穫が得られる品種が選定されるなどの理由を挙げている。画像は『kiva TikTok「It looks so good but tastes so bad」』『星洲网 「鱿鱼下锅煮溶解 ‧ 市监局:已抽检样本」』『New York Post 「20-year-old McDonald’s burger looks good as new」(KUTV 2 News Salt Lake City/YouTube)、「Terrifying Chinese ice cream doesn’t seem to melt - even under a blowtorch」(半生开箱/YouTube)』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)