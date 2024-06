チャールズ国王が父の日を記念し、亡き父エディンバラ公フィリップ王配との思い出を振り返るモンタージュ動画を公開した。動画は幼少期のチャールズ国王が、父と一緒に過ごす日々を捉えたものだ。貴重な映像に、王室ファンからは「フィリップ王配はとてもハンサム」「美しいビデオ」といった声が続々と寄せられた。バッキンガム宮殿の公式SNSが現地時間16日、父の日を迎えたことを記念し、幼い頃のチャールズ国王と故エディンバラ公フィリップ王配の思い出を振り返るモンタージュ動画を公開した。

モノクロームの映像は「英国映画協会(British Film Institute、BFI)」の一部門で、英国および英国関連の映画やテレビ番組を収集する「BFI ナショナル・アーカイブ(BFI National Archive)」のコレクションの一つだ。動画が始まると、バッキンガム宮殿の庭園で若い頃のフィリップ王配と妻エリザベス女王が、赤ちゃんの頃のチャールズ3世を乗せたベビーカーを押す姿が登場する。フィリップ王配はネクタイを締め、ダブルのスーツを着用しており、チャールズ3世はふわりとした白いベビー服を着ている。王配は息子を抱き上げると、庭園に敷いたブランケットに横たわり、リラックスした様子でピクニックを楽しんでいる。続いて、王配に抱かれたチャールズ3世が、祖父母であるジョージ6世とエリザベス皇后(クイーンマザー)と一緒に過ごす場面が映っている。次にはバグパイプのパレードが登場し、少年へと成長したチャールズ3世が父と一緒にその様子を見守っている。さらに親子がヨットでセーリングをするシーンや、愛犬と戯れる姿、小学校を訪問する場面などが現れる。そして母エリザベス女王が見守る中、父と一緒に馬に餌を与える姿へと続いていく。投稿には、「すべての父親と今日、両親を恋しがっているかもしれない人々が、リラックスした父の日を過ごせることを願います」とメッセージが記された。チャールズ国王と父フィリップ王配の貴重な映像に、王室ファンからはこのようなコメントが寄せられた。「美しいビデオ! 父の日を祝福します、国王。」「フィリップ王配は、とてもハンサムだったのね。」「素敵な動画。良い父の日を過ごせますように。そして今日、父親と一緒にいられない人たちにハグを送ります。」「ジョージ国王の姿を再び拝見したら、少し涙ぐんでしまった。父の日おめでとう。国王と、世界中の父親のみなさまへ。」「ジョージ6世の映像が好き。亡きエリザベス女王も、今日は父親のことを恋しがっているでしょうね。」フィリップ王配は2021年4月9日、英ウィンザー城で静かに息を引き取った。崩御したのは99歳で、2か月後には100歳の誕生日を迎えるはずだった。その翌日には、チャールズ皇太子(当時)が英グロスターシャー州の私邸ハイグローブの前で追悼スピーチを行い、「私の親愛なるパパは、とても特別な人だった」と父への思いを述べていた。画像は『The Royal Family Instagram「Trooping the Colour is an occasion which reinforces the links between the Armed Forces and the Royal Family.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)