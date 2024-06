レゴ(R)ブロックから「宇宙」をテーマにしたグッズが続々登場!

かわいらしいエイリアンや惑星探索など、知的好奇心をくすぐるレゴ(R)ブロックが展開されています。

レゴ(R)ブロック「宇宙」テーマグッズ まとめ

宇宙への興味関心の高まりから、レゴ(R)ブロックに”宇宙”をテーマにしたグッズが豊富にラインナップ!

かわいらしいエイリアンとの出会いや惑星探索など、子どもたちの好奇心をくすぐるセットだけでなく、精巧な再現性で大人も楽しめるセットなど、大人から子どもまで宇宙への好奇心を刺激するセットを豊富に展開されています。

すでに発売中の「宇宙」をテーマにしたグッズの一部を紹介していきます☆

レゴ(R)シティ わく星探査車とエイリアン

宇宙ミッション用探査車を組み立てて、誰も行ったことのない未知の星を探検!

6つの特大タイヤと最先端のサスペンションを備え、大きな岩がゴロゴロ転がる地面もどんどん進めるタフな探査車を組み立てられるセットです。

レゴ(R)テクニック 地球と月の周回軌道

太陽の周りを地球や月がまわる様子や月の満ち欠けを遊びながら知る、楽しく太陽系の仕組みを学べるセット。

インタラクティブに遊びながら、地球と月の周回軌道や地球の引力、天体運動と季節の変化の結びつきを学ぶことができます。

レゴ(R)クリエイター3in1 宇宙飛行士

宇宙冒険の夢をカタチにできる組み立てセット。

1セットで宇宙をテーマにした3種類のモデルを組み立てられます。

アクションフィギュアの宇宙飛行士、足としっぽが動く宇宙犬、ミニフィギュアが入るスペースバイパーの3種類の組み立てを楽しめます。

レゴ(R)フレンズ 天体観測キャンプ

レゴ(R)フレンズ キャラクターたちと、キャンピングカーに乗っておでかけ出来るセット。

星や惑星のパーツで組み立てた星空の背景にトレーラーと折りたたみ式テントが付いたオフロード車や望遠鏡、付属のミニドールフィギュア2体とイヌとハリネズミのどうぶつフィギュアを組み合わせて“ごっこ遊び”を楽しめます。

レゴ(R)ミニフィギュア シリーズ26 <宇宙>

エイリアンミニフィギュアを集めて、宇宙冒険ごっこを楽しめるシリーズ。

エイリアンや宇宙遊泳中の飛行士など宇宙をテーマにしたミニフィギュアで、全12種類のうち1種類がランダムに入ったミステリーボックスです。

ミニフィギュアコレクションに加えて飾ったり、空想のアクションごっこで遊んだりと自由に楽しめます。

レゴ(R)アイコン NASA アルテミス スペース・ローンチ・システム

精巧な再現性でロケットや発射台の仕組みが学べるセットです。

アメリカ航空宇宙局の誇るアルテミス スペース・ローンチ・システムを細部までリアルに再現したレプリカモデル。

格納式供給ライン、ロケットを垂直に支える構造、乗組員の搭乗ブリッジといった発射台のつくりや機能も学べます。

夏休みに「宇宙」をテーマにしたイベントを開催

開催期間:2024年7月13日(土)〜期間限定

開催場所:レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター大阪

東京と大阪にある「レゴランド(R)・ディスカバリー・センター」で、「宇宙レスキューミッション〜迷子の宇宙人を助け出そう〜」を期間限定で開催!

宇宙にまつわる4つのミッションに挑戦する、夏休みに家族で楽しめるイベントです。

宇宙飛行士や惑星、宇宙人などさまざまな楽しみ方ができる、大人も子どもも夢中になれる「宇宙」テーマのレゴ(R)ブロック!

2024年にレゴ(R)ブロックから登場した「宇宙」をテーマにしたグッズの紹介でした☆

