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A bullying problem reveals an astronomy and geophysics community in crisis | Nature Astronomy
https://www.nature.com/articles/s41550-024-02232-9
'Urgent' change needed to tackle bullying in astronomy and geophysics | The Royal Astronomical Society
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