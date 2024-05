若きデクスターを演じるのは？『デクスター』前日譚ドラマのキャストが決定

『デクスター』前日譚ドラマのキャストが決定し、同シリーズでこれまでマイケル・C・ホールが演じてきたデクスターの若き日を演じるキャストも明らかになったとTV Lineなどが伝えている。

【関連記事】『デクスター:ニュー・ブラッド』シーズン2更新はなし!少年時代が描かれるスピンオフ誕生か

2006年から2013年にかけて放送された米Showtimeの人気クライムミステリー『デクスター 〜警察官は殺人鬼』。好調だったリバイバル版『デクスター:ニュー・ブラッド』の打ち切りが報じられた際、新たなスピンオフとして前日譚製作の可能性があることを伝えていたが、のちに正式に決定となり、この度キャストが明らかに。

全10話から成る『Dexter: Original Sin(原題)』で主人公になる若き日のデクスター役には『The OA』『暗黒と神秘の骨』などで知られるパトリック・ギブソンが選ばれた。加えて、本家でジェームズ・レマーが演じた警官の養父ハリー・モーガン役に『MR. ROBOT/ミスター・ロボット』のクリスチャン・スレイター、ジェニファー・カーペンターが演じてきた妹デボラ・モーガン役に『ビリオンズ』のモリー・ブラウンが起用されたという。

The "Dexter" prequel series is now titled "Dexter: Original Sin" and will star Patrick Gibson as Dexter, Christian Slater as his adopted father Harry and Molly Brown as his sister Debra.

The show is set in 1991, 15 years before the events of "Dexter."https://t.co/MLT8K6xgLd

- Variety (@Variety) May 23, 2024