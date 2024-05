TWICE ナヨン、2ndミニアルバム「NA」トレーラーを公開…様々な魅力を披露

TWICEのナヨンが、恋に落ちるしかない唯一無二の魅力をアピールした。ナヨンは6月14日、2ndミニアルバム「NA」とタイトル曲「ABCD」を発売し、ソロアーティストとしてカムバックする。カムバックを控え、JYPエンターテインメントは18日、2ndミニアルバムのトレーラーを公開した。今回の映像は「NA」そして、アルバムの主人公である“ナヨン”と恋に落ちる方法について多彩に表現した。まっすぐに伸びる道路の真ん中、華麗な衣装を着て歩くナヨンの後ろから、彼女を呼ぶクラクションの音が聞こえる。振り向いた彼女が車に近付いて窓を見て、髪の毛を高く結い上げる。場面が変わり、ナヨンがいる場所は彼女の部屋の中になる。布団と枕カバーを結んでオレンジ色のフルーツにリボンと小さなメモを結んで窓の外に落とすと、ビルの外観を飾るナヨンの写真を絶妙にマッチする。

真っ白なドレス姿のナヨンの姿も視線を集めた。こぼした飲み物に染まったドレスを気にしていたところ、謎のベルの音が聞こえ、彼女がドアを開けるとフラッシュがたかれる。まるで準備したかのような華麗な照明に照らされながら、ステージの端に立ったナヨンはサインの要請に応じ、ケーキに刺さったロウソクを吹き消しながら微笑む。どこにいっても注目と歓呼を受ける“生まれながらのスター”ナヨンの、魅力的で堂々としたアティチュードを表現したトレーラーが、ソロカムバックに対する好奇心を高める。ナヨンは「ただ、私!」というラブリーな意味を持つ2ndミニアルバム「NA」を通じて、自分をそのまま見せる予定だ。アルバムにはタイトル曲「ABCD」並びに、「Butterflies」「Heaven(Feat. Sam Kim)」「Magic(Feat. ジュリー of KISS OF LIFE)」「HalliGalli(Prod. by イ・チャンヒョク of AKMU)」「Something」「Count It」の合計7曲が収録される。タイトル曲「ABCD」は、Rick BridgesとJYP代表プロデューサーのパク・ジニョンが作詞に、BIG HIT MUSIC専属プロデューサーのPdoggが作業に参加した。K-POP代表するプロデューサーたちと“K-POPソロクイーン”ナヨンが出会った新曲「ABCD」が、音楽ファンの好みを狙いうちし、2024年夏のK-POP界を染める。また、Gingerbread、Sam Klempner、Sam Fischer、Daniel Obi Klein、Charli Taftなど、グローバル有名作家陣にシンガーソングライターのサム・キム、実力派ガールズグループKISS OF LIFEのメンバージュリー、AKMUのイ・チャンヒョク、シンガーソングライターのSOLEなどが作詞、作曲、フィーチャリングに参加し、ナヨンと特別な音楽的ケミストリー(相手との相性)を形成した。2022年6月、最初のソロ曲「POP!」で多くの人の夏を元気づけたナヨンの新しいミニアルバム「NA」とタイトル曲「ABCD」は6月14日午後1時に発売される。