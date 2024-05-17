²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¸½¼Â¡£¼Ú¶â300Ëü¤ò3Ç¯¤Ç´°ºÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡ª
¶ì¼ê¤Ê²È·×¤Î´ÉÍý¤Ë²È»ö¡¢°é»ù¡£¤¤¤Ä¤·¤«²ÈÂ²¤ËÆâ½ï¤ÇÂç¤¤Ê¼Ú¶â¤¬
°ì¸«¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉáÄÌ¤Î¼çÉØ¤¬¿ÍÃÎ¤ì¤ºÂÄ¤Á¤¿¼Ú¶âÃÏ¹ö¡£
¤½¤Î³Û¡¢300Ëü±ß¡£
ºÇ½é¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò1ÇÕÇã¤Ã¤¿¤À¤±¡£¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊìÔÂô¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ--¡£
É×¤ÈÇ¯»Ò¤ÎÌ¼2¿Í¤ÈÊë¤é¤¹¼çÉØ¡¢ÎÃ»Ò¤µ¤ó¡£¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤¬¶ì¼ê¤ÊÉ×¤ËÍê¤Þ¤ì¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯²È·×´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤Ç¼ê°ìÇÕ¡£¤½¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡×¤È¾Î¤·¤¿Ï²Èñ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÎÃ»Ò ¸¶ºî¡¢³¤¸¶¤³¤¦¤á ºî²è¤Î½ñÀÒ¡ØÉ×¤ËÆâ½ï¤Ç¼Ú¶â300Ëü¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤ËÆâ½ï¤Ç¼Ú¶â¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«300Ëü±ß¤â¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÎÃ»Ò¤µ¤ó¡£ÊÖºÑ¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤â¤·²ÈÂ²¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤é¡Ä¤È»×¤¦¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¡£¤ª¶â¤ÎÉÝ¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Ì¡²è¡§³¤¸¶¤³¤¦¤á
2018Ç¯¤Ë¼«¿È¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅÂÎ¸³Ì¡²è¡Ö»ä¤¬ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤ä¤á¤¿¤ï¤±¡×¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¤ò½ÐÈÇ¡£ÉÔÇ¥¼£ÎÅ½ªÎ»¸å¤ÎÉ×¤ÈÊÝ¸îÇ·»Äï2É¤¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ä¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÇ¥³èÂÎ¸³ÃÌ¤Ê¤É¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶ºî¡§ÎÃ»Ò
É×¤ÈÌ¼2¿Í¤ÈÊë¤é¤¹¼çÉØ¡£¼Ú¶â300Ëü±ß¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²ÈÂ²¤ËÆâ½ï¤ÇÊÖºÑÃæ¡£2021Ç¯3·î¤è¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤äInstagram¤äYouTube¤Ê¤É¤Ç¼«¿È¤Î¼Ú¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëµÏ¿¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶ºî¡áÎÃ»Ò¡¢ºî²è¡á³¤¸¶¤³¤¦¤á¡¿¡ØÉ×¤ËÆâ½ï¤Ç¼Ú¶â300Ëü¡Ù