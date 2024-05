アンジェリーナ・ジョリー(48)とブラッド・ピット(60)の次女シャイロ・ジョリー=ピットさん(17)のダンス動画がSNSに公開された。シャイロさんがスタジオの鏡の前で全身を動かし、激しいダンスを踊る姿が捉えられている。フォロワーは「将来はダンス界のスターだ!」「ブラッドが踊っているみたい」と彼女の才能を絶賛した。【この記事の動画を見る】アンジェリーナ・ジョリーは、ブラッド・ピットとの間に養子の長男マドックスさん(22)、次男パックスさん(20)、長女ザハラさん(19)に加え、実子の次女シャイロさん(17)と双子の三女ヴィヴィアンさん&三男ノックスくん(15)という6人の子どもがいる。アンジェリーナとブラッドは2016年に離婚申請したが、その後も泥沼裁判が続いている。

そんな子ども達の中で、今月28日に18歳の誕生日を迎えるシャイロさんがフリースタイルダンスを踊る貴重な動画を、米ダンサーで振付師のリル・ケラーン・カーターさんが自身のInstagramに披露した。現地時間3日に公開されたのは、ショートヘアのシャイロさんが、ネイビーブルーのTシャツと黒いスウェットパンツを着用してダンススタジオで踊っている様子だ。映像が始まると、アンクル・ワッフルズとトニー・ドゥアルドの楽曲『Tanzania』が流れる中、シャイロさんが鏡の前で身体を激しく動かす様子が映っている。Tシャツの肩や背中は汗で濡れており、シャイロさんはジャンプをしたり、床の上で軽く回転するなど見事な動きを披露した。リルさんは投稿で「彼女の動きは素晴らしい!」と絶賛すると、シャイロさんに向けて「君のエナジーに感謝するよ」とメッセージを記した。シャイロさんがダンスをする貴重なシーンに、フォロワーからはこのようなコメントが続々と寄せられた。「まるでブラッドが踊っているみたい。彼女の表情が父親にとても似ているわ。素晴らしい!」「彼女は将来、ダンス界のスターになるだろう。よくやった。とても良い動きをしている。」「すごい上達ぶりね。シャイロは正式にトレーニングを受けたダンサーよ。」リルさんはこの数日後にも動画を投稿し、シャイロさんが3人のダンサー達と一緒に息の合ったダンスをする姿を披露した。なおシャイロさんのダンスシーンが公開されたのは、今回が初めてではない。2022年6月には米ロサンゼルスの振付師ハミルトン・エヴァンスさんが、自身のYouTubeでシャイロさんがドージャ・キャットの楽曲『Vegas』に合わせて踊る様子を公開していた。動画は、ロサンゼルスにあるダンススタジオ「ミレニアム・ダンス・コンプレックス」のステージで、シャイロさんが女性2人とエネルギッシュなダンスを披露する様子だった。ブラッドは同年8月に米ロサンゼルスで開催された映画『ブレット・トレイン』のプレミア上映会に出席した際、シャイロさんのダンスの才能について質問された。米メディア『Entertainment Tonight』のインタビューに応じたブラッドは、「涙を溢れさせてくれるよ。本当だ」と娘を称賛すると、「誰に似たんだろう。僕は見事なミスター不器用だから」と語っていた。画像2、3枚目は『Lil Kelaan Carter Instagram「Her movement is crazy」「Where is the money ?」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)