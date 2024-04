EPEX、カップリング曲「Breathe in Love」MV公開…青春ドラマのような雰囲気

EPEXが「Breathe in Love」のミュージックビデオでユニークな青春の感性を披露した。EPEXは22日、公式YouTubeチャンネルに1stフルアルバム「韶華1章:青春時代」のカップリング曲「Breathe in Love」のミュージックビデオを掲載した。同曲は、彼らの明るくエネルギッシュな魅力が際立つ楽曲で、「息をするように君が必要だ」という熱く純粋な愛の告白を盛り込んでいる。先行公開シングル「卒業式(Graduation Day)」とタイトル曲「青春へ(Youth2Youth)」で、彼らの深みのあるストーリーテリングと世界観で高い再生回数を記録し、愛されている中、カップリング曲「Breathe in Love」も青春ドラマのようなミュージックビデオであると好評を博している。

台湾で撮影した「Breathe in Love」のミュージックビデオは、彼らだけのユニークな青春の感性でリスナーに感動を与える。メンバーたちは異国的な街を疾走しながら躍動的なエネルギーをアピールし、爽やかなビジュアルと繊細な感情で抑えきれない愛のときめきを表現した。先週、彼らは音楽番組で「Breathe in Love」とタイトル曲「青春へ(Youth2Youth)」のステージで、多彩な姿を披露した。さらに、「Breathe in Love」のミュージックビデオを追加で公開し、信じて聞く音楽を届けた。彼らのこれからの成長にも期待が高まっている。EPEXが9日に発売した「韶華1章:青春時代」は、青春3部作フルアルバムシリーズの最初のアルバムだ。タイトル曲「青春へ(Youth2Youth)」とカップリング曲「Breathe in Love」を含む計8曲に、彼らのレベルアップした音楽が盛り込まれた。彼らは前作の6thミニアルバムに続き、2作連続で初動アルバム売上で20万枚超えを記録し、人気を証明した。カムバック活動も3週目に突入した彼らは、今週も多様な音楽番組に出演し、様々なコンテンツでファンに会う予定だ。