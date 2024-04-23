¥¢¥ó¥Àー¥°¥é¥Õ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥«¥Ðー¤·¤¿¡ØÌµ¿¦Å¾À¸Ⅱ¡ÙÂè½½¸ÞÏÃ¤ÎÆÃÊÌED¥Æー¥Þ¡Ö¥Ä¥Ð¥µ¡×ÇÛ¿®³«»Ï¡õ²Î¾§¤·¤¿¥Ê¥Ê¥Û¥·Ìò¡¦¼ã»³»í²»¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå
2024Ç¯4·î7Æü¤è¤êÂè2¥¯ー¥ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌµ¿¦Å¾À¸Ⅱ～°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹～¡Ù¤ÎÂè½½¸ÞÏÃ¤ÎÆÃÊÌ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ê¥Ê¥Û¥·Ìò¤ÎÀ¼Í¥¡¦¼ã»³»í²»¤¬¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥¢¥ó¥Àー¥°¥é¥Õ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥Ä¥Ð¥µ¡×¤ò¥«¥Ðー¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¼ã»³»í²»¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡ËÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂ¹¤Î¼ê/MF¥Ö¥Ã¥¯¥¹/¡ÖÌµ¿¦Å¾À¸Ⅱ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ã¥Ê¥Ê¥Û¥·/¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥»¥Ö¥ó¥¹¥¿ーÌò ¼ã»³»í²» ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢£Q1. Âè½½¸ÞÏÃ¤Î¥Ê¥Ê¥Û¥·¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¡¢¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Ê¥Ê¥Û¥·¤¬¸µ¤ÎÀ¤³¦¤Ëµ¢¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢15ÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¿Ê¤á¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¸¦µæ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ÆÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ë¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤â¡¢²¿¤â¤«¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¤¹¤Ù¤Æ¤ËÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ê¥Ê¥Û¥·¤Ï¤¢¤ó¤ÊÊ¿µ¤¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤Î¶ìÄË¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ê¥Ê¥Û¥·¤Î¶ìÏ«¡¢¶ìÄË¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¡¢¼ýÏ¿¤ËË¾¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Q2. ÆÃÊÌED¥Æー¥Þ¡Ö¥Ä¥Ð¥µ¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¥Ä¥Ð¥µ¡×¤Ï¡¢»ä¤â»Ò¶¡¤Îº¢¤è¤¯Ä°¤¤¤¿¡¢Âç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ä¥Ð¥µ¡×¤ò¥Ê¥Ê¥Û¥·¤È¤·¤Æ²Î¾§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥Ê¥Û¥·¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡Ö¥Ä¥Ð¥µ¡×¤ò¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤³¤Î¶Ê¤Ï¡Ö¥Ê¥Ê¥Û¥·¤È¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¤â¤Î¡×¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸µ¤ÎÀ¤³¦¤òÎø¤¤¾Ç¤¬¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤ä¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤Ø¤ÎÃ²¤¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò¾è¤»¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Q3. ¡ÖÌµ¿¦Å¾À¸Ⅱ¡×¥Õ¥¡¥ó¡¦»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÌµ¿¦Å¾À¸¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡ØÌµ¿¦Å¾À¸Ⅱ¡Ù¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÆæÂ¿¤¾¯½÷¤À¤Ã¤¿¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥»¥Ö¥ó¥¹¥¿ー¡×¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿§¤ó¤ÊÌÌ¤ò»ý¤ÄÉáÄÌ¤Î½÷¤Î»Ò¡Ö¥Ê¥Ê¥Û¥·¥·¥º¥«¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢»ä¤Ï¥Ê¥Ê¥Û¥·¤¬°¦¤ª¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£
º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤«¡¢¡ÖÌµ¿¦Å¾À¸Ⅱ¡×¤È¶¦¤Ë¥Ê¥Ê¥Û¥·¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡ª
¡ØÌµ¿¦Å¾À¸ ～°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹～¡Ù¤Ï¡¢ºî²È¡¦ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂ¹¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£2021Ç¯¡¢2023Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥ëー¥Ç¥¦¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ÈËÁ¸±¡¢¥¹¥±ー¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¿Íµ¤ºî¡£Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØÌµ¿¦Å¾À¸Ⅱ ～°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹～¡ÙÂè2¥¯ー¥ë¤Ï¡¢4·î7Æü¤è¤êËè½µÆüÍË24:00¤Ë¤ÆTOKYO MX¡¢BS11¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌµ¿¦Å¾À¸Ⅱ～°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹～¡Ù¤È¶¦¤Ë³Ú¶Ê¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£