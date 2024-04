株式会社焦点工房は、Fringerの電子マウントアダプター「FR-FX3」「FR-FX2」「FR-FX20」の最新ファームウェアを4月19日(金)に公開した。バージョン番号はVer.2.60。

今回の更新では、動作確認済みおよび最適化済みのレンズが追加された。そのほか、「トキナー opera 50mm f/1.4 FF」において位相差AFが機能しない問題の改善も含まれる。

いずれもキヤノンEFマウントレンズを、富士フイルムXマウントのカメラで使用するためのマウントアダプター。電子接点を設けており、AF撮影やExif情報の記録に対応する。

動作確認済みおよび最適化済みレンズ

キヤノン EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM キヤノン EF28mm F2.8 IS USM キヤノン EF24mm F2.8 IS USM シグマ 50-150mm F2.8 EX DC APO OS HSM シグマ 24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO トキナー AT-X 24-70mm f/2.8 PRO FX トキナー atx-i 100mm F2.8 FF MACRO