音楽、グルメ、キャンプを五感で楽しむフェスティバル！富良野スキー場北の峰ZONE特設会場「bonchi fes. FURANO 2024 meets FEELD GOOD FES.」

富良野盆地の広大な自然の中、新たなフェスティバル『bonchi fes. FURANO 2024 meets FEELD GOOD FES.』を2024年9月6日から8日にかけ、富良野スキー場北の峰ZONE特設会場で開催します。

富良野市の持つ魅力を全国に広く伝えるこのイベントは、音楽、グルメ、キャンプ、そしてアクティビティを組み合わせた「響き合う、五感」〜MIX ENTERTAINMENT〜のコンセプトのもと新しい形で参加者の五感を刺激します。

富良野スキー場北の峰ZONE特設会場「bonchi fes. FURANO 2024 meets FEELD GOOD FES.」

多彩なジャンルの国内有名アーティストや表現者が集結。

15,000〜20,000名の来場を目指す本フェスは、富良野盆地の今あるポテンシャルを発揮しつつ新たな魅力を創造し、新風物詩を生み出すことを目標にしています。

音楽だけにとどまらず、富良野の食材を生かしたグルメブース、キャンプ、宿泊施設、さらには野外アクティビティや最新アウトドアグッズの展示まで、多岐にわたるエンターテインメントを提供し、富良野から全国に発信します。

チケットは、1日券、2日券、3日券を用意し、富良野市民向け割引も予定。

詳細が決定次第公開されます。

『bonchi fes. FURANO 2024 meets FEELD GOOD FES.』は、音楽、食、自然、アウトドアの融合を通じ、忘れられない体験とあなたとあなたの大切な人との響感を提供します。

実行委員長 コメント

私が生まれ育った富良野は、心から誇りを持てるとても美しい地域です。

この地域の豊かな自然と溢れる可能性、独自の魅力を生かし、さまざまなジャンルの人々が集う画期的なフェスティバルの開催を企画しました。

盆地気候の恩恵を受け、春から秋には旨みが凝縮された農作物が育ち、冬にはふわサラのパウダースノーが降り積もり、国内外の観光客から高い評価を受けています。

この自然が織りなす素晴らしい環境のもと、富良野市の経済は持続的な循環を遂げています。

富良野の魅力を世界に伝え広め、訪れるすべての人々に五感で感じてもらいたい。

熱い情熱を胸に、ALL FURANOで盛り上げていきます。

『bonchi fes. FURANO 2024 meets FEELD GOOD FES.』実行委員長 中村 靖教

イベント概要

イベントタイトル:『bonchi fes. FURANO 2024 meets FEELD GOOD FES.』

開催期間 :2024年9月6日(金)・7日(土)・8日(日)

会場 :富良野スキー場北の峰ZONE特設会場

主催 :bonchi fes. FURANO実行委員会

共催 :FEELD GOOD FES. 実行委員会

後援 :富良野市・富良野市の複数団体

