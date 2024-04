で新たに蘇る(MCU)ドラマ「デアデビル:ボーン・アゲイン(原題)」で、ヴァネッサ・フィスク役の座が、版のアイェレット・ゾラーのもとに戻ったことがわかった。

写真家のスティーブ・サンズが現場での写真をSNSに公開した。髪をまとめ、キャメル色のコートに身を包んだヴァネッサが、スーツ姿のキングピン/ウィルソン・フィスクと話している様子だ。

ヴァネッサは、シリーズ最大の敵役キングピンの妻となる女性で、Netflix版ドラマではシーズン1から登場する重大な役どころ。キングピンの精神的な拠り所であり、彼の動機の源となる存在だ。キングピンは巨漢の極悪人として見られているが、ヴァネッサとのやりとりを通じて、彼の人間的な脆さも演出された。

ところがディズニープラスでのリニューアルが決まった当初、ヴァネッサ役は別の役者(サンドリーヌ・ホルト)に変更になると伝えられ、一部のファンの間では物議を醸していた。

その後、2023年のストライキで製作が中断になった際に企画の見直しが入り、全面的なやり直しを行うことになった。再登場しないとされていた重要キャラクターのカレン・ペイジやフォギー・ネルソンも、Netflix版キャスト続投で無事に復帰が決定。そしてヴァネッサ役もゾラーが続投できることになったという流れだ。これに伴って、一度ヴァネッサ役に決まっていたホルトの進退は不明。

「デアデビル:ボーン・アゲイン」からは、血を浴びて復帰のパニッシャー/フランク・キャッスル役ジョン・バーンサルのされている。2025年春配信予定。

