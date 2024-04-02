¶¶¤Î£±£³ËÜ¤Ë£±ËÜ¤¬¡ÖÎô°¡×¤Ê¾õÂÖ¡¢¿ôÀéËÜ¤¬¾×ÆÍ¤ÇÊø²õ¤Î¶²¤ì¡¡ÊÆ
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¤Ç²ßÊªÁ¥¤¬¶¶¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ¶¶¤¬ÊøÍî¤·¤¿»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë£¶£°ËüËÜÍ¾¤ê¤¢¤ë¶¶¤ÎÀøºßÅª¤ÊÀÈ¼å¡Ê¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯¡ËÀ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£³·î²¼½Ü¤ËÊøÍî¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¡¼¶¶¤Ï·úÂ¤¤«¤é£´£·Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¤½¤Î´Ö¡¢Ã¯¤â¤¬¶¶¤¬ÊøÍî¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ÅÎÌ¤¬£±£°Ëü¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë²ßÊªÁ¥¤¬¶¶¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¤È¡¢£±Ê¬¤â¤¿¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¶¶¤ÏÊøÍî¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿²õÌÇÅª¤ÊÊøÍî¤Ï´°Á´¤ËÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¾×ÆÍ¤Ë¤è¤ë¶¶¤ÎÊøÍî¤Ï´°Á´¤ËÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤ÎÊøÍî¤Ï²óÈò¤Ç¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Ï¢Ë®Åö¶É¤Ë¤è¤ëºÇ¶á¤Î¸¡ºº¤Ç¤Ï¶¶¤Î¾õÂÖ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£ÃÎ»ö¤Ï¶¶¤¬¡Ö´°Á´¤Ë´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤Ï¾õÂÖ¤Î°¤¤¶¶¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñÅÚÌÚ³Ø²ñ¡Ê£Á£Ó£Ã£Å¡Ë¤ÈÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤¢¤ë£´Ëü£¶£°£°£°ËÜ¤Î¶¶¤¬Ï·µà²½¤·¤Æ¡Ö°¤¤¡×¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢£±Ëü£·£°£°£°ËÜ¤Î¶¶¤¬£±ÅÙ¤Î¾×·â¤ÇÊøÍî¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¡£
°Û¾ïµ¤¾Ý¤äÂç·¿²½¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¤è¤êÂç·¿¤Î²ßÊªÁ¥¤Î¾×ÆÍ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¶¶¤ËÂç¤¤Ê´í¸±À¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤ÈÀìÌç²È¤é¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
³Æ½£¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²Ç¯¤Ë£±²ó¡¢´´ÀþÆ»Ï©¶¶¤ò¸¡ºº¤·¡¢¡ÖÎÉ¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡×¡Ö°¤¤¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¡£¾õÂÖ¤¬°¤¤¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¶¶¤Ï¹½Â¤¤Î°ìÉô¤ÇÎô²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
£²£°£²£±Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿£Á£Ó£Ã£Å¤ÎÄ¾¶á¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á´ÊÆ¤Î£¶£±Ëü£·£°£°£°ËÜ¤Î¶¶¤Î¤¦¤ÁÁ´ÂÎ¤Î£·¡¥£µ¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ëÌó£´Ëü£¶£±£°£°ËÜ¤Î¶¶¤¬¹½Â¤Åª¤Ë·ç´Ù¤¬¤¢¤ê¡¢¾õÂÖ¤¬°¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
£Á£Ó£Ã£Å¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹½Â¤Åª¤Ë·ç´Ù¤Î¤¢¤ë¶¶¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë´í¸±¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¶¶¤Î°Ý»ý¤Ë¤ÏÂ¿³Û¤ÎÅê»ñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¶¶¤ÏÊÄº¿¤ä½ÅÎÌÀ©¸Â¤Î´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
£Á£Ó£Ã£Å¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹½Â¤Åª¤Ë·ç´Ù¤Î¤¢¤ë¶¶¤Î¿ô¤¬¶áÇ¯¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÏ¯Êó¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Î»Ù½Ð¤¬¸ºÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¶¤Î½¤Á¶¤ò¤á¤°¤êÌ¤½èÍý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤Ï£±£²£µ£°²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£¹Ãû±ß¡Ë¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¡£