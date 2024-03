『ヒックとドラゴン』新テーマパークの詳細が発表 ─ ヒックやトゥースたちに会えるアトラクションやフードエリア多数

米フロリダ州オーランドのユニバーサル・オーランド・リゾート内に新たにオープンする、全く新しいテーマパーク「ユニバーサル・エピック・ユニバース」内に登場する『ヒックとドラゴン』のエリア『ヒックとドラゴン - バーク島(How to Train Your Dragon - Isle of Berk)』の詳細情報が明らかになった。

各アトラクションやフードエリアのイメージ画像と内容、および紹介動画が公開されている。2025年にオープンするこのエリア、『ヒクドラ』ファンにとって夢の旅行先となりそうだ。



全体像

ヴィレッジ・プラザ

夕暮れのイメージ

Snow Wraith

ヒックのウイング・グライダー(Hiccup’s Wing Gliders)

アトラクション関連

ファミリー・スリル・コースター。ヒックやトゥースと一緒に空を飛び、時速45マイル(=72キロ)に達しながら、バーク島の周囲を飛び回り、ラグーンも通り抜ける。ドラゴンに乗って飛ぶという体験ができる。

しつけられないドラゴン(The Untrainable Dragon)

ユニバーサル・北京・リゾートのショー『Untrainable』にインスパイアされたライブ・スペクタクル。ヒック、トゥース、ゲップ、アスティが“The Untrainable Dragon”の謎を解くべく力を合わせる。魅惑的なミュージカル・ナンバー、息を呑むようなセット、そして頭上を舞う実物大のドラゴンと共に描かれる。

ファイア・ドリル(Fyre Drill )

イタズラ好きの双子、ラフとタフが登場する、ウェット・アンド・ワイルドなボート・バトル。ドラゴンの頭部を模ったボートに乗り、炎のようなターゲットをウォーターキャノンで狙い、スコアを競う。

ドラゴン・レーサー・ラリー(Dragon Racer’s Rally)

バーク島の新しいバイキング・レーサー。67フィート(=約20メートル)まで上昇する2台のバイキング製ドラゴン・ライド・トレーナーに乗って、曲芸飛行や高速バレル・ロールに挑む。ドラゴン・レースの真のチャンピオンになるべく、高所飛行、反重力、急降下と急上昇のスキルを学ぶ。

バイキング・トレーニング・キャンプ(Viking Training Camp)

ジュニア・バイキングが、登ったり、滑ったり、探検したりしながら、ドラゴンについて学ぶことができるインタラクティブ・アドベンチャー。バイキングの敏捷コース、トゥースのシーソー、ベビー・グロンクルのクライマーなどが登場。

ヒックとトゥースに会おう(Meet Hiccup and Toothless)

ハドック・パドックを訪れ、ヒックやトゥースと会い、写真撮影ができる。また、バーク島ではお馴染みのバイキングやドラゴンとも出会える。

ミード・ホール(Mead Hall)

フード関連

パークの中心地で、村の主な集会ホール。さまざまな肉料理、魚料理、サンドウィッチなど、バイキングならではのご馳走をミード酒やシードル(=リンゴジュース)と共に楽しめる。

スピット・ファイア・グリル(Spit Fyre Grill)

ファイア・ドリルのアトラクションが見られる場所にあるクイック・サービス・ダイニング。ドラゴンのフライコックによって炙られた、美味しくてボリューム満点の料理が提供される。

フーリガンズ・グロッグ&グリュール(Hooligan’s Grog & Gruel)

バイキング・キャンプ内にある、レースをテーマにした屋台。軽食を提供。

このほか、パーク内には「バイキング・トレーダーズ(Viking Traders)」、「ハウ・トゥ・トリート・ユア・ドラゴン(How to Treat Your Dragon)」、「ヒックのワーク・ショップ(Hiccup’s Work Shop)」、「トゥースのトレジャー(Toothless’ Treasures)」といったショップも登場。パークを訪れた思い出と共に、『ヒクドラ』グッズを買い込みたい。

『ヒックとドラゴン - バーク島』の登場する新テーマパーク「ユニバーサル・エピック・ユニバース」は、他に『ハリー・ポッター』魔法ワールドの魔法省や、スーパー・ニンテンドー・ワールド、ダーク・ユニバースといったエリアも登場。2025年にオープン予定ということなので、今から旅費を蓄えるのが良さそうだ。

