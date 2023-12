『プリンセスと魔法のキス』ティアナを描く新シリーズが準備中 ─ ティアナが王女として旅に出る？

ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ製作の映画『プリンセスと魔法のキス』(2009)からは、主人公ティアナの新たな物語を描くアニメシリーズ「Tiana(原題)」が準備中だ。現在、監督兼脚本家も決定している。

『プリンセスと魔法のキス』は亡き父の夢であった自分のお店のレストランをニューオーリンズで開くべく、ひたむきに努力するティアナのプリンセス・ストーリーで、ディズニー史上初のアフリカ系アメリカ人のプリンセスとして注目を浴びた。ティアナのその後を描く本シリーズの製作については2020年に第1報がおり、当初は2022~2023年に配信開始を予定していたが、2024年にずれ込む模様だ。映画版にてティアナ役の声優を務めたアニカ・ノニ・ローズが再びアフレコを担当する。

待望の新シリーズにてメガホンとペンを執るのはジョイス・シェリー。『ドクター・スリープ』(2019)の監督で知られるマイク・フラナガンによるミニシリーズ「真夜中のミサ」(2021)やコミック「ザ・マジック・オーダー」をドラマ化した「The Magic Order(原題)」でも脚本を務める注目株。これまではホラーやミステリーなどに携わってきたシェリーが、プリンセスストーリーをどのように昇華していくかが気になるところだ。

映画の続編となる本シリーズは、「新たに王位についたマルドニアの王女として新たな旅に出たが、ニューオーリンズの過去への呼びかけが迫る」とのこと。なお、ディズニープラスは他に『モアナと伝説の海』(2016)『ベイマックス』(2014)のオリジナルシリーズを製作するとも発表している。加えて『モアナ』についてはも決定している。

Source:

The post first appeared on .