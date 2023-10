今年早逝したあの人が再登場！『ザ・ルーキー5』11月9日（木）日本初上陸

ネイサン・フィリオン(『キャッスル 〜ミステリー作家は事件がお好き』)主演の痛快ポリスドラマ『ザ・ルーキー』。そのシーズン5(全22話)が、WOWOWにて11月9日(木)より放送・配信となる。

『ザ・ルーキー』は、中年でLAPD(ロサンゼルス市警)に転職したノーラン巡査が、新人や年下の仲間とともに街の安全を守る姿を描く。主演のネイサンのほか、『グレイズ・アナトミー』『クリミナル・マインド』を手掛ける名プロデューサーのマーク・ゴードンも製作総指揮に名を連ね、『キャッスル』の脚本家としてネイサンと組んでいたアレクシ・ホーリーがクリエイターを務める本作は、第6シーズンの製作がすでに決まっている。

再出発すべくLAPDのパトロール警官に転職した中年男性のノーランは、若さ・体力は同期に劣るものの、努力・人柄・人生経験を通じて周囲から認められる存在になっていく。このシーズン5では、スピンオフドラマ『The Rookie: Feds(原題)』とのクロスオーバーも。そして、シーズン2、3に出てきた殺人鬼ロザリンド・ダイアーが再登場。同役を演じるアニー・ワーシング(『24 -TWENTY FOUR-』)は今年1月に45歳の若さで亡くなっており、本作が遺作の一つとなった。

We are deeply saddened to hear about the passing of Annie Wersching, who brilliantly portrayed ‘Rosalind Dyer.’ Annie's light both on and off screen will always be remembered & our thoughts are with her loved ones. The Feb 14 episode of The Rookie will be dedicated to her memory. pic.twitter.com/ELap4JOPa1

- The Rookie (@therookie) January 30, 2023