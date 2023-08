芦田愛菜『24時間テレビ』低迷の裏で好感度爆上がりのひとり勝ち！ミスも味方につける無敵ぶり

8月26日から27日にかけて生放送された、『24時間テレビ46』(日本テレビ系)。毎夏恒例の同番組だが、今年度は“評価がダダ下がり”だったようだ。

というのも、番組平均の世帯視聴率が11.3%で、昨年の13.8%から2.5%下回ることに。さらに、番組の終盤に発表された募金額の速報値は2億2223万8290円。昨年の同値は3億1819万4209円だったため、1億円ほど減ったこととなる。

またチャリティマラソンでは還暦間近のヒロミ(58)がランナーを務め、見事放送時間内にゴールする奮闘を見せたが、ネットでは白けムード。Twitter(現X)では《24時間テレビってまだマラソンやってんのね》《24時間もマラソンもやらなくて良い》《24時間テレビのマラソンとか正直何が良いのか全くわからない》という声が続々と相次いでいる。

そんな『24時間テレビ』で、“ひとり勝ち”した人物がいる。それは、チャリティパーソナリティーを担当した芦田愛菜(19)だ。

例えば芦田は、番組で見せた愛らしい姿が話題となっている。ヒロミのチャリティマラソンがゴールまで残り1kmを切った際、両国国技館にはパーソナリティーや出演者が勢ぞろい。そこでおなじみZARDの「負けないで」が流れ始めたところ、芦田はイントロの途中で、いきなりサビを歌ってしまう。すると、間違いに気づいた芦田は周りをキョロキョロと見渡して笑い、音楽に合わせて笑顔で手拍子をした。

その“うっかりミス”に大きな注目が集まり、ネットでは「かわいい!」という声がこう上がっている。

《24時間テレビで負けないでをフライングする芦田愛菜ちゃんかわいすぎる》

《フライング愛菜ちゃん 日本の宝な可愛さ》

《ぴょんぴょん躍動しながら フライング負けないで 芦田愛菜ちゃん 賢いけどこういうところ可愛く好感度高い》

また番組では、芦田が英語力を発揮する場面も。『ズームイン!!朝!』(同局系)の「ワンポイント英会話」に出演していたアントン・ウィッキー氏(86)が登場した際、「What do you do to get over the heat?(あなたの暑さ対策は?)」と問いかけられると、芦田は「I eat something cold while I’m listening to refreshingly cold sound(冷たいものを食べながら、爽やかで涼やかな音楽を聴く)」と笑顔で答えていた。

そのため《愛菜ちゃんペラペラ英語喋ってるのすごい さすが、、、》《芦田愛菜ちゃんの英語力のすごさを突きつけられてる》《愛菜ちゃん英語すっご》と讃える声も上がっている。

《突然の英語の質問に流暢な英語で返し、周りを圧倒、お茶目な所を魅せ、場を和ませ 気が付けば、愛菜ちゃんの好感度が爆上がり》と絶賛する声も上がっている芦田。その魅力は『24時間テレビ』で一際輝いていたようだ。